Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп повідомив, що ухвалив рішення скасувати раніше анонсовану зустріч із російським диктатором Володимиром Путіним.

Така заява американського лідера прозвучала під час його пресконференції з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте. Водночас Трамп зазначив, що в майбутньому він все ж може зустрітися з Путіним.

Він також заявив, що його розмови з Путіним проходять добре. Однак вони ні до чого не приводять.

"Сподіваюся, Путін стане розумним, і сподіваюся, Зеленський теж буде розумним. Для танго потрібні двоє. Вони ненавидять одне одного", – додав він, зауваживши, що це все ускладнює.

Крім цього, американський лідер заявив, що "завжди відчував", що Путін хоче захопити всю Україну, а не її частину:

"Я думаю, що зараз він готовий до переговорів. Ми не хочемо, щоб він отримав усе".

Трамп про зброю для України

Американський лідер також прокоментував питання постачання Україні ракет "Томагавк":

"Щоб навчитися користуватися "Томагавками", потрібно щонайменше 6 місяців. Єдиний спосіб – це щоб ми їх запускали, але ми не будемо цього робити", – наголосив він.

Крім того, Трамп висловився про матеріал WSJ про те, що США нібито зняли заборону на удари вглиб Росії західною зброєю:

"Україна не використовує наші ракети, вони використовують європейські ракети. Я не контролюю це. Я контролюю наші ракети, а вони не б'ють нашими ракетами".

Крім того, Трамп заявив, що США не продають зброю Україні. Її продають країнам НАТО, і там уже вирішують, що саме з нею робити.

Трамп про нові санкції проти Росії

Сполучені Штати ввели масштабні санкції проти російських нафтових гігантів:

"Я просто відчув, що настав час. Ми довго чекали", – сказав Трамп.

Санкції США проти Росії: це варто знати

Міністерство фінансів США заявило про введення санкцій проти найбільших нафтових компаній Росії – "Роснефти" і "Лукойла". Причиною стала відсутність прихильності Росії до мирного процесу щодо війни в Україні.

Також під обмеження потрапили понад 30 інших компаній. Йдеться про 28 дочірніх компаній "Роснефти" і шістьох – "Лукойлу".

