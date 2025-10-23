Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп повідомив, що ухвалив рішення скасувати раніше анонсовану зустріч із російським диктатором Володимиром Путіним.
Така заява американського лідера прозвучала під час його пресконференції з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте. Водночас Трамп зазначив, що в майбутньому він все ж може зустрітися з Путіним.
Він також заявив, що його розмови з Путіним проходять добре. Однак вони ні до чого не приводять.
"Сподіваюся, Путін стане розумним, і сподіваюся, Зеленський теж буде розумним. Для танго потрібні двоє. Вони ненавидять одне одного", – додав він, зауваживши, що це все ускладнює.
Крім цього, американський лідер заявив, що "завжди відчував", що Путін хоче захопити всю Україну, а не її частину:
"Я думаю, що зараз він готовий до переговорів. Ми не хочемо, щоб він отримав усе".
Трамп про зброю для України
Американський лідер також прокоментував питання постачання Україні ракет "Томагавк":
"Щоб навчитися користуватися "Томагавками", потрібно щонайменше 6 місяців. Єдиний спосіб – це щоб ми їх запускали, але ми не будемо цього робити", – наголосив він.
Крім того, Трамп висловився про матеріал WSJ про те, що США нібито зняли заборону на удари вглиб Росії західною зброєю:
"Україна не використовує наші ракети, вони використовують європейські ракети. Я не контролюю це. Я контролюю наші ракети, а вони не б'ють нашими ракетами".
Крім того, Трамп заявив, що США не продають зброю Україні. Її продають країнам НАТО, і там уже вирішують, що саме з нею робити.
Трамп про нові санкції проти Росії
Сполучені Штати ввели масштабні санкції проти російських нафтових гігантів:
"Я просто відчув, що настав час. Ми довго чекали", – сказав Трамп.
Санкції США проти Росії: це варто знати
Міністерство фінансів США заявило про введення санкцій проти найбільших нафтових компаній Росії – "Роснефти" і "Лукойла". Причиною стала відсутність прихильності Росії до мирного процесу щодо війни в Україні.
Також під обмеження потрапили понад 30 інших компаній. Йдеться про 28 дочірніх компаній "Роснефти" і шістьох – "Лукойлу".