Держсекретар США пообіцяв не йти на поступки.

Верховна комісарка ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас отримала запевнення від держсекретаря США Марко Рубіо в тому, що Вашингтон поважатиме позицію України під час перемовин із Росією щодо потенційної мирної угоди. Про це повідомляє Tagesschau.

Каллас розповіла про це під час зустрічі міністрів закордонних справ країн НАТО в Брюсселі.

"Марко Рубіо запевнив, що не піде на жодні поступки, які перетинають червоні лінії", - розповіла вона.

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Заява Каллас прозвучала на тлі виступу Рубіо за підсумками зустрічі з міністрами закордонних справ країн НАТО в Брюсселі. Держсекретар США, зокрема, заявив, що США знатимуть через тижні, а не місяці, чи готова Росія до миру. Він запевнив, що Вашингтон уважно стежить за діями країни-агресора.

Також Рубіо стверджував, що президент США Дональд Трамп перестане проводити переговори з Москвою, якщо та затягуватиме мирний процес.

Переговори про завершення війни в Україні

Як писав УНІАН, раніше прессекретар Кремля Дмитро Пєсков заявив, що РФ продовжує переговори зі США про припинення вогню. Він підтвердив, що питання гарантій безпеки для України є предметом переговорів.

Президент України Володимир Зеленський назвав "червоні лінії" України. За його словами, пріоритетом для Києва є сильна армія.

"Це "червона лінія" - жодних зменшень у рази нашої армії. Якщо чесно, ми будемо робити все, щоб залишити армію в тому стані за кількістю, яка є сьогодні. Велика армія, яка втричі більша, ніж була на початку війни. Армія, яка може тільки модернізуватися", - стверджував президент.

Зеленський підкреслював, що такі зміни можуть бути після закінчення війни.

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