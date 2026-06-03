Україна в черзі: Зеленський відверто пояснив, що з переговорами про закінчення війни

Президент наголосив, що він готовий до зустрічі з Путіним, аби швидше завершити війну.

Україна очікує на приїзд переговорної групи із США, однак це відбувається дуже довго. Таку думку висловив президент Володимир Зеленський під час спільної зустрічі з генсеком НАТО Марком Рютте, передає кореспондент УНІАН.

"На жаль, ми знаходимося сьогодні не у фокусі. На мій погляд, Іран – це номер один питання для Сполучених Штатів Америки. А потім іде питання України. На жаль, ми знаходимося в черзі цих воєн", – сказав Зеленський.

Він наголосив, що саме США – це та країна, яка може найсильніше спонукати Путіна до завершення війни. Водночас, зазначив Зеленський, для України найкращим варіантом було б, аби в переговори були залучені як Вашингтон, так і Європа.

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"Війна тут, на європейському континенті. Я дійсно вважаю, що найсильніший варіант – це Сполучені Штати Америки і представники Європи. Але, як я і казав, для нас все одно номер один – це закінчити війну. І тут немає альтернативи. І тому я відверто казав: ми підтримуємо будь-який формат. І я готовий до прямих перемовин із Путіним, щоб завершити цю війну, ніж чекати в черзі, коли всі закінчать всі конфлікти у світі, а потім дійде до нас черга", – додав Зеленський.

Мирні переговори: важливі новини

Раніше очільник Офісу Президента Кирило Буданов заявляв, що у найближчий час очікується візит американської делегації до Києва. Також, за його словами, ця делегація планує відвідати і Москву. Він також наголосив, що певні процеси в мирних переговорах тривають, але вони не є публічними.

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