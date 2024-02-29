Журналісти WP зазначили, що між РФ і НАТО місцями не залишилося буферних зон.

За понад 70 років НАТО перетворилася на Альянс, до якого входять понад 30 країн. Саме західний військовий альянс у Москві називають головною загрозою.

Видання Washington post пише, що на думку аналітиків, приєднання Швеції змінить безпековий ландшафт Європи на роки вперед - і може ще більше загострити стосунки з Росією, яка виступає проти розширення Альянсу.

Приєднання Швеції та Фінляндії розширить можливості НАТО на суші, на морі та в повітрі. Швеція має сильний військово-морський флот, який зміцнить оборону НАТО в Балтійському морі, і будує власні винищувачі.

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Добре фінансована армія Фінляндії зберігає обов'язкову військову повинність для чоловіків. За словами Крістофера Скалуби, директора Ініціативи з трансатлантичної безпеки Атлантичної ради, це "підхід усього суспільства до оборони", адже "вони (Швеція і Фінляндія - УНІАН) можуть мобілізувати сотні і тисячі своїх громадян".

Ці країни також мають ключові географічні переваги, які зміцнять оборону НАТО.

Збільшення присутності країн Балтії

На півдні членство Швеції та Фінляндії дає Альянсу перевагу в Балтійському морі, яке межує з російським Санкт-Петербургом, а також з деякими вразливими членами НАТО.

"Головна місія НАТО - тримати Росію подалі від країн Балтії", - сказав Скалуба, маючи на увазі Латвію, Естонію і Литву. "Зростаюча присутність на берегах Балтійського моря може зміцнити безпеку цих країн".

"Членство Швеції та Фінляндії в НАТО забезпечить Альянсу ще один маршрут посилення через Балтійське море", - каже Кариса Нітше, молодший науковий співробітник Програми трансатлантичної безпеки в Центрі нової американської безпеки.

У центрі моря розташований Готланд, шведський острів завдовжки 109 миль, на якому розташовані середньовічні руїни і військові укріплення. У 2022 році Швеція оголосила, що витратить 163 мільйони доларів на зміцнення своїх сил на острові, включно з розширенням казарм для військовослужбовців.

Арктичний порядок денний

Вступ Швеції до НАТО означає посилення її присутності в Арктиці. Швеція, поряд із Фінляндією, є членом Арктичної ради - організації, що контролює найпівнічніші райони світу, до якої входять Росія, Канада і США.

"Завдяки їхньому членству безпека Арктики буде й надалі підніматися на порядку денному НАТО", - сказав Нітше.

Оскільки понад 50% узбережжя Північного Льодовитого океану припадає на територію Росії, це питання також може опинитися на порядку денному Москви.

"Вони розглядають безпеку в цьому районі як питання внутрішньої оборони", - сказав Скалуба.

Військові місії з Кольського півострова - стратегічної ділянки суші за 110 миль на схід від кордону, де Росія тримає підводні човни з балістичними ракетами і зберігає ядерні боєголовки, - розгорнуті по всій Арктиці. Будучи членами організації, Швеція і Фінляндія могли б допомогти в моніторингу активності РФ, але також можуть збільшити ризик ескалації.

"Арктика загалом вважається прикладом успішного співробітництва між арктичними країнами НАТО і Росією, але є побоювання, що вона перетворюватиметься на спірну зону у сфері безпеки, що, ймовірно, загостриться після того, як Швеція і Фінляндія стануть країнами НАТО", - додав Скалуба.

Новий північний кордон

Кордон Фінляндії з Росією простягається більш ніж на 800 миль і вже ретельно патрулюється. Членство цієї країни подвоює сухопутний кордон Альянсу.

"З одного боку, це забезпечує НАТО посилене стримування, оскільки Москві доведеться захищати цей кордон", - сказав Нітше. "З іншого боку, НАТО також має захищати цей кордон від нападу Росії".

Фіни пам'ятають Зимову війну 1939-1940 років, коли країна зазнала великих втрат, відбиваючись від радянських військ.

"Їхні стосунки з Росією визначаються недовірою", - каже Крістіна Флореа, історик Центральної та Східної Європи з Корнельського університету.

Членство Фінляндії також наближає альянс до Кольського півострова. На півострові також базується Північний флот Росії, якому доручено патрулювання Арктики.

Розширення НАТО - останні новини

У січні 2023 року стало зрозуміло, що Швеція йде до НАТО. Парламент Туреччини проголосував за ратифікацію приєднання країни до Альянсу.

Останньою країною, яка не ухвалила відповідне рішення, залишалася Угорщина. Будапешт ухвалив позитивне рішення з цього питання лише 26 лютого 2024 року.

При цьому, Фінляндія, яка подала заявку на членство разом зі Швецією, не мала проблем із приєднанням до НАТО.

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