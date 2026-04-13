Майбутній прем'єр-міністр Угорщини заявив, що хоче добрих відносин зі США, але є нюанс

Його адміністрація буде готова для розмови з Трампом, якщо Білий дім зв'яжеться з ним.

Майбутній прем'єр-міністр Угорщини та переможець виборів Петер Мадяр заявив, що хоче добрих відносин зі Сполученими Штатами Америки, але не телефонуватиме очільнику Білого Дому Дональду Трампу. Про це він сказав під час прес-конференції, пише The Guardian.

Зокрема, Мадяра запитали про його контакти зі США, враховуючи явну підтримку адміністрацією США його суперника Віктора Орбана.

Відповідаючи, він сказав, що США є дуже важливим партнером, з яким Угорщина потребує добрих відносин.

Відео дня

Водночас, зауважив, що не телефонуватиме Трампу, але його адміністрація буде готова для розмови, якщо Білий дім зв'яжеться з ним.

Мадьяр також повторив свої попередні слова, що майбутня 70-та річниця Будапештського повстання 1956 року може бути гарною нагодою для зустрічі світових лідерів у місті.

Інші заяви Мадяра

Як повідомляв УНІАН, він сказав, що міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто, який йде у відставку, намагався знищити документи, пов'язані з санкціями Європейського Союзу. Сіярто зник з публічного простору одразу після поразки Віктора Орбана на виборах. Його не бачили поруч із колишнім прем'єр-міністром Угорщини, коли той визнавав поразку.

Мадяр також зазначив, що не підтримує прискорений вступ України до Європейського Союзу, адже йдеться про країну, яка перебуває у стані війни.

Крім того, Мадяр додав, що вів переговори з низкою політиків і вони кажуть, що переважна більшість держав-членів не вважають вступ України за прискореною процедурою можливим сценарієм. За його словами, вони згодні з тим, що всі потенційні кандидати на членство в ЄС повинні пройти через однакову процедуру - через усі етапи переговорів, обговорити кожен пункт.

