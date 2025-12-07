Павел попередив: Росія тестує НАТО на рішучість, а Європа ризикує повторити помилки 1938 року.

Президент Чехії, відставний генерал Петр Павел попередив, що перемога Росії в Україні стане поразкою для усього Заходу.

Під час інтервʼю для The Sunday Times у Празькому замку - тому самому місці, де у 1939 році Гітлер проголосив "протекторат Богемії та Моравії", - порівняв нинішню поведінку Заходу з політикою умиротворення напередодні Другої світової війни. Нещодавні заяви про таємні переговори між США та Росією, зокрема про передачу українських територій, небезпечно нагадують Мюнхенську угоду 1938 року.

"Якщо ми дозволимо Росії вийти з цього конфлікту переможцем, ми всі програємо", - наголосив Павел.

Відео дня

Наратив Путіна

Президент Чехії провів історичну паралель між нацистським використанням німецької меншини у Судетах та російським наративом про "захист росіян".

"Той самий наратив використовує Володимир Путін", - сказав він.

Павел упевнений, що Захід не зраджує Україну так, як колись зрадив Чехословаччину, але демонструє "небажання захищати принципи, які нібито відстоює".

НАТО повинно діяти жорсткіше

Чеський лідер різко розкритикував реакцію НАТО на численні порушення повітряного простору російськими літаками та дронами.

"Порушення є навмисними й добре спланованими... Росія тестує нашу рішучість", - заявив Павел.

Він переконаний, що Альянс має бути готовий до більш рішучих дій, "включно зі збиттям російського літака або безпілотника". Павел каже:

"Я вважаю, що настане момент, коли нам доведеться вжити більш жорстких заходів, включаючи потенційне збиття російського літака або безпілотників. Росія не дозволить повторних порушень свого повітряного простору. І ми повинні зробити те саме".

Боротися без США

Після повернення Дональда Трампа до Білого дому європейські столиці занепокоєні можливим скороченням американської військової присутності. Павел попереджає: Європа повинна мати власні сили, здатні замінити американські можливості у розвідці, логістиці та командуванні.

Він пропонує створити "європейську опору НАТО" - структуру, де ключові командні посади ділилися б між американськими та європейськими офіцерами, що дозволить безболісну передачу командування у разі відсутності США.

Час для нової угоди з Росією?

Павел визнає, що після завершення війни Європа потребуватиме нового безпекового договору з Москвою - на кшталт Гельсінкських угод 1975 року. Але лише після того, як Росія визнає територіальний суверенітет усіх держав і погодиться на обмеження власної агресивної діяльності.

"Ми просто не можемо дозволити Україні програти", - сказав він.

Говорячи про глобальні виклики, Павел назвав Китай "системним суперником" і попередив, що Пекін прагне стати світовим гегемоном, одночасно нарощуючи військову і економічну силу. Європа, за його словами, мусить створити реальну противагу.

Мирні переговори щодо України - позиція Європи

Як повідомляв УНІАН, Путін відомий тим, що відкладає прийняття важких рішень настільки, наскільки це можливо. Зокрема чим довше триває мирний процес, тим більше російські сили можуть просуватися на фронті та руйнувати енергосистему України. Путін вважає, що виграє війну проти Заходу.

Водночас європейські лідери стикаються з найскладнішим моментом у спробі зберегти трансатлантичний союз, після того як Білий дім опублікував 33-сторінкову Стратегію національної безпеки, підписану президентом Дональдом Трампом.

Як пише Bloomberg, документ попереджає, що Європа ризикує "бути знищеною", якщо не змінить політику та підходи до безпеки.

Вас також можуть зацікавити новини: