На Ельбрусі серед тіл зниклих 13 років тому туристів знайшли український паспорт - МЗС

На західному схилі гори Ельбрус, яка є найвищою вершиною Кавказьких гір, серед тіл туристів, які зникли 13 років тому, виявлено один паспорт громадянина України. Про це в коментарі УНІАН повідомила речниця Міністерства закордонних справ України Мар’яна Беца.

"Дійсно, є факт знаходження декількох тіл на західному схилі гори Ельбрус. При огляді одного з тіл було виявлено паспорт громадянина України і декілька проїзних квитків. Разом з тим, станом на зараз, триває ідентифікація тіл", - сказала Беца.

За її словами, говорити про громадянство інших осіб можна буде лише після завершення ідентифікації тіл.

Читайте такожРятувальники виявили тіло альпініста на південному схилі Евересту

Також вона сказала, що Генеральне консульство у Ростові-на-Дону продовжує займатися цією справою.

Водночас, за інформацією ТСН, на найвищій горі Кавказу – Ельбрусі – виявили тіла десятьох загиблих туристів із різних країн, серед яких троє українців. Альпіністи зникли ще у 2004 році. У експедиції брали участь шестеро спортсменів, доля ще трьох українців із тієї експедиції досі невідома.

Пошукова операція тринадцятирічної давності була безрезультатною, і лише у вересні цього року, після тривалої спеки і танення гірського снігу, вдалося знайти частину цієї експедиції - тіла Юрія Юхимчука і Генадія Герасименка із Хмельницького та вінничанина Віталія Сидорчука. Тіла трьох альпіністів знайшли у наметі на висоті 5300 метрів. Причину смерті ще не з'ясували, утім, ознак насилля не виявили. Тіла українців зараз у морзі Нальчика. Доля ще трьох українців невідома.