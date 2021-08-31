Одна українка зламала руку й була госпіталізована, повідомив Ніколенко.

У Міністерстві закордонних справ повідомили про стан українців, які постраждали внаслідок сходження лавини на горі Казбек у Кавказьких горах.

Про стан українців у коментарі кореспонденту УНІАН розповів спікер МЗС Олег Ніколенко.

"Посольство України в Грузії встановило контакт із трьома українцями, які потрапили під лавину на горі Казбек. Їх було евакуйовано гелікоптером до міста Степанцмінда", – повідомив Ніколенко.

За його словами, одна альпіністка отримала перелом руки, зараз вона госпіталізована.

"Стан інших двох альпіністів задовільний. Усі громадяни нині знаходяться в безпечному місці", – додав він.

Співрозмовник також повідомив, що постраждалі планують у середу, 1 вересня, прибути до Тбілісі для подальшого повернення до України.

Ніколенко зазначив, що консули забезпечать українських громадян необхідною консульською підтримкою.

Раніше повідомлялося, що на Кавказі внаслідок сходження лавини постраждали троє українців. ЗМІ писали, що група альпіністів потрапила під лавину 31 серпня.

Вас можуть зацікавити такі новини:

Автори: Віталій Саєнко, Екатерина Присяжнюк