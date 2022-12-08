Держави ще раз закликали Росію негайно зупинити свої військові операції в Україні.

Канада та Королівство Нідерландів 7 грудня 2022 року подали спільну заяву про вступ у справу, порушену Україною проти Росії в Міжнародному суді ООН.

Як повідомляє Міністерство закордонних справ Канади, заяву було подано згідно зі статтею 63(2) Статуту Суду.

"Канада та Нідерланди користуються правом вступити в цю справу згідно зі статтею 63(2) Статуту Суду, щоб подати своє тлумачення відповідних положень Конвенції про попередження злочину геноциду та покарання за нього (Конвенція про геноцид) перед судом", – йдеться у повідомиленні.

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Країни наголошують на важливості цього провадження.

"Ми ще раз закликаємо Росію негайно призупинити свої військові операції в Україні, як постановив суд у своєму юридично обов’язковому розпорядженні про тимчасові заходи від 16 березня 2022 року. Невиконання Росією цього наказу є черговим порушенням її міжнародних зобов'язань", – наголошується в заяві.

Позови України проти Росії

28 лютого український уряд звернувся до Європейського суду з прав людини із заявою про запровадження попередніх заходів щодо уряду РФ відповідно до правила 39 Регламенту суду у зв'язку з "масовими порушеннями прав людини, що скоюються російськими військами під час воєнної агресії проти суверенної території України".

1 березня Європейський суд з прав людини ухвалив невідкладні тимчасові забезпечувальні заходи і наказав Росії, аби її війська утримувалися від нападів на цивільне населення і знищення цивільних об'єктів в Україні.

23 червня стало відомо, що Мін’юст подав новий позов проти РФ до ЄСПЛ. У межах цього позову Україна вимагає, окрім повного виведення російських військ, присудження грошової компенсації потерпілим сторонам. У позові Україна обвинувачує російську владу у порушеннях Європейської конвенції з прав людини у зв’язку із незаконним вторгненням на суверенну територію.

23 вересня суд у Страсбурзі оголосив, що вже 23 держави подали заяви до Європейського суду з прав людини з проханням долучитися як третя сторона при розгляді позову України проти Росії.

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