Зазначається, що між Варшавою і Берліном виник конфлікт, але країни все ще намагаються співпрацювати.

Інформація про те, що група українців підірвала газопроводи "Північний потік", використовуючи Польщу як логістичну базу, викликала суперечку між Берліном і Варшавою. Польща та Німеччина - союзники США, які підтримують Україну.

Видання The Wall Street Journal повідомило, що прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск обрушився з критикою на Німеччину після того, як у результаті майже дворічного німецького розслідування з'ясувалося, що у вересні 2022 року група українців саботувала найбільшу у світі систему морських газопроводів. В операції брала участь невелика орендована яхта і команда з шести осіб.

Влада Польщі не стала виконувати ордер на арешт одного з імовірних членів команди, виданий німецькою владою в червні. Підозрюваний згодом втік на свою батьківщину в Україну, що викликало обурення деяких жителів Німеччини.

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Наприкінці минулого тижня польські прокурори надіслали офіційного листа німецьким колегам, щоб повідомити, що підозрюваний покинув країну. У листі містилося питання про те, чи будуть німецькі слідчі, як і раніше, зацікавлені в тому, щоб польська влада провела обшук у будинку підозрюваного під Варшавою.

За словами джерела, німецька влада розцінила цей лист як "додавання образи до образи" після того, як польська влада не зробила жодних дій у зв'язку з ордером на арешт.

Польські прокурори публічно заявили, що вони не відразу заарештували підозрюваного, тому що їхні німецькі колеги припустилися помилки, коли просили про його затримання - не внесли адреси підозрюваного до європейського реєстру. Німецька влада заперечує це. Тоді польська влада заявила, що служба внутрішньої безпеки країни ABW має розглянути це питання, перш ніж буде проведено арешт.

Зазначається, що німецькі чиновники були приголомшені заявою Туска, але вирішили не відповідати, щоб уникнути ескалації суперечки заради підтримки України.

"Путін - наш спільний ворог, і нам усім не завадило б пам'ятати про це", - сказав один із високопоставлених німецьких міністрів.

У понеділок Росія втрутилася в ситуацію. Москва направила Німеччині скаргу на відсутність прогресу в розслідуванні справи про "Північний потік" і зажадала термінових переговорів щодо "виконання Німеччиною своїх міжнародних зобов'язань по боротьбі з тероризмом".

Суперечка між Варшавою і Берліном назрівала вже кілька місяців. Деякі німецькі слідчі та політики стверджують, що польська влада навмисно намагалася зірвати розслідування. Ще торік Польща відмовилися надати записи камер відеоспостереження з яхти, яка була пришвартована в польському порту, а також дані мобільних телефонів із цього району, стверджують німецькі слідчі.

Служба внутрішньої безпеки Польщі ABW відкинула ці претензії і заявила, що таких записів не існує.

Підрив "Північного потоку" - останні новини

Газопроводи "Північний потік" проходять через Балтійське море до Німеччини. Обидві нитки газопроводу "Північний потік-1", а також одна з двох ниток "Північного потоку-2" були пошкоджені 2022 року. Захід веде розслідування підриву російського газопроводу.

Нещодавно низка німецьких видань опублікували інформацію, що прокуратура Німеччини видала ордер на арешт українця у справі про підрив "Північного потоку". Також стверджувалося, що в підриві газопроводу підозрюють ще двох громадян України.

Радник президента Михайло Подоляк пояснив, що в України просто не було необхідних ресурсів для такої операції. За його словами, такий акт може бути здійснено тільки за наявності великих технічних і фінансових ресурсів, що було тільки в Росії. Він підкреслив, що Україна не отримала жодної стратегічної або тактичної переваги від інциденту.

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