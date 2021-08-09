Усі виручені кошти обіцяють направити до білоруського фонду спортивної солідарності.

Білоруська легкоатлетка Христина Тімановська, яку намагалися насильно вивезти до Мінська з Олімпіади-2020, продає на eBay свою срібну медаль. Зараз ціна вже досягла 10 100 доларів.

Виставлену на аукціон медаль спортсменка завоювала у 2019 році в командній естафеті на домашніх Європейських іграх у Мінську. В описі лота йдеться, що дівчина продає "одну з найцінніших медалей у своїй кар'єрі".

"Ці змагання були для мене надзвичайно важливі, адже проводилися на домашній арені. Повболівати за мене приходило безліч людей, зокрема, моя сім'я і родичі. Пам'ятаю, коли я бігла естафету і залишалося лише десь 80 метрів дистанції, я відчувала, що в мене закінчується сила. Тоді я почула, що стадіон вибухнув від того, як голосно люди вболівали за мене. Підтримка народу допомогла мені знайти друге дихання і щосили бігти до фінішу. Я навіть пам'ятаю, як плакала після фінішу, тому що вперше відчула такі емоції під час гонки", - розповіла Тімановська.

Виручені кошти, як заявляється, будуть перераховані до Білоруського фонду спортивної солідарності. Організація називає своєю метою підтримку атлетів, затриманих за участь у мирних акціях протесту, виключених зі збірних, знятих зі змагань, звільнених або позбавлених стипендій за вираження своєї політичної позиції.

Скандал на Олімпіаді: Тімановська відмовилася повертатися до Білорусі

1 серпня Білоруський фонд спортивної солідарності повідомив, що легкоатлетку Христину Тімановську відсторонили від участі в Олімпійських іграх 2020 і намагаються насильно вивезти з Токіо до Мінська.

Незадовго до цього спортсменка публічно висловилася про рішення керівництва збірної без її відома поставити її на дистанцію, яку вона не мала бігти.

Читайте такожУ Білорусі визнали екстремістським спортивний сайт"Я щойно дізналася новину про те, що бігтиму на цій Олімпіаді ще й третій вид - естафету 4 по 400 м. Виявляється, наше дуже круте начальство вирішило, як зазвичай, все за нас. Вони накосячили з дівчатами, в яких не вистачає достатньо тестів, щоб прилетіти на їх першу в житті Олімпіаду, і вони вирішили зробити хід конем і запустити мене в естафету. Клас, хлопці, молодці. Чому ж ми повинні розплачуватися за ваші косяки?"- Обурювалася Тімановська на своїй сторінці в Instagram.

У НОК Білорусі офіційно припинення участі Тімановської в Іграх-2020 пояснили висновком лікарів про її емоційно-психологічний стан.

Зрештою в аеропорту Токіо Тімановська звернулася до правоохоронців і Міжнародного олімпійського комітету.

Згодом Польща видала чоловікові спортсменки гуманітарну візу, і Тімановська через Відень прилетіла до Варшави.

Автор: Катерина Комолова