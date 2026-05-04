Кім Чен Ин закликав молодь готуватися до війни в Україні, - Reuters

Правляча Робітнича партія прямо пов'язала лояльність молоді з участю Пхеньяна у війні в Україні.

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин назвав молодь ключовою силою для виконання завдань Трудової партії Кореї та агітував її за війну в Україні на боці РФ. Про це повідомляє Reuters.

Зокрема, Кім Чен Ин зустрівся з делегатами з'їзду Молодіжної ліги правлячої партії в Пхеньяні, оскільки уряд знову віддав молоді центральну роль як у внутрішній мобілізації, так і у військовій ролі у війні Росії проти України.

З'їзд Соціалістичної патріотичної ліги молоді, що проводиться раз на п'ять років, спрямований на мобілізацію громадян віком приблизно від 14 до 30 років, завершився минулого тижня масовими мітингами, смолоскипними парадами та урочистим заходом у столиці.

Зазначається, що Кім заявив делегатам, що молодь є "авангардом" у просуванні державних цілей, назвавши її ключовою силою для виконання партійних рішень. Він закликав до жорсткішої організації та ідеологічної дисципліни.

У листі, опублікованому в п'ятницю, правляча Робітнича партія прямо пов'язала лояльність молоді з участю Пхеньяна у війні в Україні, заявивши конгресу, що молоді солдати, відправлені на закордонні операції, "перетворилися на бомби та полум'я", захищаючи честь країни.

Як повідомляв УНІАН, Північна Корея стала ключовим помічником Росії у війні проти України. За оцінкою південнокорейського INSS, у 2023–2025 роках вона поставила зброю та відправила військовослужбовців на суму до $14,4 млрд, отримуючи натомість російські військові технології та компоненти.

Пхеньян забезпечує РФ снарядами, ракетами та запчастинами до радянських танків, а також постачає близькі за характеристиками балістичні ракети малої дальності. За даними Сеула, до 15 тисяч північнокорейських військовослужбовців допомогли РФ повернути контроль над Курською областю після українського рейду.

