Робота Народного трибуналу буде спрямована на "нейтралізацію ідеологів і посібників режиму".

Опозиція Білорусі оголосила про створення в країні Народного трибуналу і закликала білорусів сприяти "захопленню Лукашенка і членів його терористичного угруповання".

Про це заявила один із лідерів білоруської опозиції Світлана Тихановська, передає DW.

"Я заявляю, що Олександр Лукашенко і його посібники - терористична організація, яка повинна відповісти за свої злочини", - написала Тихановська у своєму Telegram-каналі.

"Відповісти повинен кожен, хто цинічно порушив і порушує закон: від членів виборчих комісій і провладних спостерігачів до чиновників, ідеологів і офіцерів, які віддавали і виконували злочинні накази", - продовжила вона.

За словами екс-кандидата в президента країни, її "міжнародна група вже веде роботу з визнання Лукашенка і його посібників терористичною організацією".

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Робота Народного трибуналу буде спрямована на "нейтралізацію ідеологів і посібників режиму", які загрожують учасникам протестів звільненням з місця роботи або відрахуванням з вузу, а також на збір і перевірку злочинів режиму, вказала Тихановська.

При цьому вона повідомила, що на базі платформи "Голос", створеної перед виборами президента для протидії фальсифікаціям, працюватиме централізована система фіксацій порушень закону та збору доказів цих порушень.

"Якщо державна судова система не працює, ми впораємося без неї", - підкреслила Тихановська.

При цьому вона пообіцяла, що "кожен порушник закону, який сприятиме збору доказів, полегшить свою долю або навіть отримає амністію".

План Тихановської передбачає, що після збору доказів кожен білорус зможе проголосувати за звинувачення підозрюваних. В результаті всі люди, за яких проголосує народ Білорусі, першими будуть притягнуті до відповідальності, пообіцяла лідер опозиції.

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Окремо Світлана Тихановська закликала співробітників силових структур повідомляти про випадки отримання та виконання злочинних наказів, пообіцявши амністію або пом'якшення кримінальної відповідальності тим, хто візьме участь у цій програмі.

Крім того, екс-кандидат у президенти країни закликала білорусів 20 грудня вийти на наймасовіший марш протесту із заявою народного звинувачення, щоб "показати всьому світу, що справедливого суду над злочинцями вимагає більшість".

Вибори та протести в Білорусі: що було раніше

9 серпня в Білорусі відбулися президентські вибори. Згідно з офіційними даними ЦВК, за Олександра Лукашенка проголосували 80,1% виборців, за його головного опонента Світлану Тіхановську - 10,1%.

Після оголошення результатів виборів країну охопили акції протесту. Силовики затримують учасників мітингів і застосовують до них силу, відкривають політично мотивовані справи проти опозиціонерів.

У Євросоюзі не визнали результати виборів і вирішили запровадити санкції проти білоруських чиновників, відповідальних за фальсифікацію результатів голосування і застосування насильства проти незгодних.

23 вересня в Мінську відбулася таємна інавгурація Лукашенка.

2 жовтня Європейський Союз офіційно запровадив санкції проти 40 представників режиму Лукашенка, причетних до придушення мирних протестів та фальсифікацію президентської виборчої кампанії у Білорусі. У списку самого Лукашенка не було.

13 жовтня Тіхановська оголосила Лукашенку народний ультиматум. Лідер білоруської опозиції заявила, що до 25 жовтня мають виконати три вимоги: Лукашенко повинен оголосити про відставку, має припинитися насильство на вулицях, мають звільнити всіх політв'язнів.

12 жовтня віце-президент Європейської комісії Жозеп Боррель пояснив, що санкції проти Лукашенка введуть через відсутність волі вести переговори про мирне вирішення ситуації у Білорусі. Усі країни ЄС погодились з пропозицією розширити список осіб, проти яких запроваджуються санкції.

20 жовтня Боррель заявив, що жодна країна Євросоюзу не чинить спротиву стосовно запровадження санкцій проти Лукашенка в рамках підготовки другого раунду обмежувальних заходів щодо білоруської влади. За його словами, розпочалася технічна робота з метою підготовки запровадження санкцій.

З 25 жовтня в Білорусі почався загальний страйк.

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Автор: Олександр Топчій