Європарламентарі рішуче засуджують вбивство 31-річного білоруса.

Європейський парламент закликає владу Білорусі провести негайне і ретельне розслідування вбивства білоруського активіста Романа Бондаренка.

Як сказано у повідомленні на сайті Європарламенту, текст резолюції підтримали 613 депутатів, проти виступили 41 і утримались 35.

Зокрема, європарламентарі рішуче засуджують убивство Бондаренка і висловлюють свої співчуття його родині та усім родинам, які втратили близьких внаслідок репресій режиму Олександра Лукашенка.

У резолюції висловлюється вимога щодо проведення негайного, ретельного і незалежного розслідування смерті Бондаренка, а також щодо інших смертей цивільних осіб у Білорусі, пов'язаних із протестами.

Депутати ЄП підтверджують свою підтримку вимогам протестувальників, які стосуються свободи, демократії, гідності та права обирати своє власне майбутнє.

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Водночас у Європарламенті засуджують подальші порушення прав людини, залякування і непропорційне застосування сили владою проти мирних протестувальників.

Нагадаємо, у Європейському Союзі заявили про готовність запровадити додаткові санкції проти чиновників Білорусі після смерті активіста Романа Бондаренка.

МЗС України виступило за покарання вбивць білоруського активіста.

Вибори та протести в Білорусі: що було раніше

9 серпня в Білорусі відбулися президентські вибори. Згідно з офіційними даними ЦВК, за Олександра Лукашенка проголосували 80,1% виборців, за його головного опонента Світлану Тіхановську - 10,1%.

Після оголошення результатів виборів країну охопили акції протесту. Силовики затримують учасників мітингів і застосовують до них силу, відкривають політично мотивовані справи проти опозиціонерів.

У Євросоюзі не визнали результати виборів і вирішили запровадити санкції проти білоруських чиновників, відповідальних за фальсифікацію результатів голосування і застосування насильства проти незгодних.

23 вересня в Мінську відбулася таємна інавгурація Лукашенка.

2 жовтня Європейський Союз офіційно запровадив санкції проти 40 представників режиму Лукашенка, причетних до придушення мирних протестів та фальсифікацію президентської виборчої кампанії у Білорусі. У списку самого Лукашенка не було.

13 жовтня Тіхановська оголосила Лукашенку народний ультиматум. Лідер білоруської опозиції заявила, що до 25 жовтня мають виконати три вимоги: Лукашенко повинен оголосити про відставку, має припинитися насильство на вулицях, мають звільнити всіх політв'язнів.

6 листопада Європейський союз ввів санкції проти Олександра Лукашенка і 14 білоруських чиновників. Як зазначено на сайті Європейської Ради, в цілому санкції введені проти 59 осіб з Білорусі.

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Автор: Віталій Саєнко