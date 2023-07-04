За словами радника глави Офісу президента, Рафаель Гроссі, ігноруванням ризиків на Запорізькій атомній станції, зарекомендував себе неефективним менеджером.

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк назвав "клоунадою" ставлення глави Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаеля Гроссі до ситуації на Запорізькій атомній станції.

Політик в ефірі українського телемарафону зазначив, що Гроссі може запобігти катастрофі на ЗАЕС, але вважає за краще ігнорувати ризики, які помітні для всього світу. За словами Подоляка, це характеризує його, як неефективного менеджера.

"Суб'єкт Гроссі, він спочатку говорить: "Дивіться, там (на ЗАЕС - УНІАН) немає взагалі ніяких ризиків, ми не бачимо ризиків". Сьогодні - виходить і говорить: "Ух ти, там уже ризики є якісь. Дивіться, вони ж там щось роблять - там впало з 750 до 330 кВ (рівень електропостачання станції-УНІАН)". Тобто людина абсолютно не ефективна з точки зору менеджерування ключового ризику, який сьогодні виникає. І це лякає найбільше", - вказав Подоляк.

Він вважає, що регулятор міг би дати чіткі команди окупантам з приводу виходу і розмінування ЗАЕС з відповідними термінами виконання: "Замість цієї клоунади, яку ця людина влаштовує... Потім, коли станеться катастрофа, він скаже: "Ну, ми ж там ні до чого, ми працювали, говорили про небезпеку", - підкреслив радник глави ОП.

У МАГАТЕ висловилися про відключення високовольтної лінії ЗАЕС

Нагадаємо, 3 липня глава регулятора МАГАТЕ Рафаель Гроссі оголосив, що вперше за останні 4 місяці ЗАЕС перейшла на резервні джерела живлення електроенергією: раніше станція перебувала на лінії в 750 кВ й перейшла в аварійний режим - 330 кВ.

Вранці 4 липня в МАГАТЕ підтвердили, що ЗАЕС не може підключитися до основної зовнішньої лінії живлення. Зазначалося, що повного знеструмлення станції вдалося уникнути, проте ситуація з "ядерною безпекою" ненадійна.

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