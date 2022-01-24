Щоб протестувати проти вакцинації від коронавірусу в Бельгію приїхали антивакцинатори з Франції, Німеччини та інших країн.

Поліція в Брюсселі застосувала водомети і сльозогінний газ проти приблизно 50 тис. демонстрантів, які виступали проти вакцинації від COVID-19 і обмежень, які вводять європейські країни, щоб стримати поширення штаму "Омікрон".

Деякі демонстранти приїхали з Франції, Німеччини та інших країн. Люди скандували "Свобода!", коли йшли маршем по місту, де знаходиться штаб-квартира ЄС. На відеозаписах видно, як протестувальники в чорному одязі атакують будівлю дипломатичної служби ЄС, кидаючи предмети в двері і розбиваючи вікна, передає Голос Америки.

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Демонстрації проти вакцинації пройшли також в інших великих містах Європи.

За даними Європейського центру профілактики та контролю захворюваності, близько 77% населення Бельгії повністю щеплені, а 53% отримали бустерну дозу. За час пандемії від коронавірусу в Бельгії померло понад 28 700 осіб.

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