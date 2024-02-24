Міністр Кубраков назвав це спланованою диверсією.

У Польщі на річницю війни пошкодили вагони з агропродукцією України: на цей раз замість українського зерна на землі опинилися бобові.

Про це заявило Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України у Facebook. Інцидент стався близько 9 ранку на станції Дорогуськ.

"У день другої річниці повномасштабного російського військового вторгнення, сьогодні біля 9 ранку невідомі пошкодили вантажні вагони з бобами", - підкреслило відомство.

Відео дня

Там уточнили, що на інцидент вже відреагував міністр Олександр Кубраков. Він назвав дії поляків системним знищенням української агропродукції. Процес схожий на сплановані диверсії, вказав чиновник.

"Наша країна обороняється і виживає також і завдяки фермерам. Отже, ті, хто вчинили ці злочини точно не зацікавлені в українському мирі і перемозі цивілізованого світу. Ми закликаємо правоохоронні ограни Польщі дати негайну реакцію", - заявив він.

Також у міністерстві зазначили, що аналогічну скаргу вже втретє подав наш перевізник Укрзалізниця. Там теж чекають реакції правоохоронців.

У Польщі розпочалися диверсії щодо зерна України

Як відомо, інцидент із бобовими не перший випадок, коли продукт українських аграріїв нищать на території Польщі. Наприклад, 20 лютого польські протестувальники відкрили люк двох українських вантажних вагонів на вантажній станції "Медика ", розсипавши на землю зерно.

Раніше, ще 11 лютого, фермери Польщі болгаркою зрізали пломби на українських вантажівках з агропродукцією, а 23 лютого на станції Дорогуськ відкрили люки двох зерновозів та порозсипали ріпак (цей продукт Україна везла до Німеччини).

Вас також можуть зацікавити новини: