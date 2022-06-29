Роботи зі спорудження загородження на польсько-білоруському кордоні завершуються.

Польща розпочала встановлення на загородженні на кордоні з Білоруссю електронних систем спостереження та контролю.

Про це інформує у Твіттері Прикордонна служба Польщі.

"Роботи зі спорудження загородження на польсько-білоруському кордоні завершуються. Вже розпочалося встановлення електронного загородження", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, "стіна" на кордоні матиме 24 отвори для великих звірів, 140 отворів – для невеликих звірів, а також водопропускні труби.

Загородження заввишки п'ять метрів простягнеться на 186 кілометрів. Загальна вартість проєкту разом із технічним оснащенням сягне 1,6 млрд злотих - близько 400 млн дол. Роботи планують завершити до 30 червня цього року.

Як інформувалося, з 1 липня уряд Польщі не продовжуватиме обмежень на перебування сторонніх осіб поблизу кордону з РБ.

За інформацією польських прикордонників, від початку цього року польсько-білоруський кордон намагалися нелегально перетнути близько шести тисяч мігрантів.

Польща та країни Балтії торік звинуватили Білорусь та РФ у гібридній агресії із застосуванням штучно створеного міграційного потоку на кордоні.

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