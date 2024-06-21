Німецька поліція повертає на територію Польщі людей, які потрапили до Німеччини без потрібних документів.

Варшава звинуватила Німеччину у примусовому поверненні нелегальних мігрантів на територію Польщі у порушення існуючих процедур. Справа може стосуватися і громадян України. Про це повідомляє польське видання TVN24.

Черговий інцидент із поверненням групи мігрантів із Німеччини до Польщі, який спричинив публічну сварку двох держав, відбувся 15 червня. На прикордонному мосту між містами Франкфурт-на-Одері та Слубіце німецькі поліцейські наказали групі з десятка жінок і чоловіків із багажем швидко перетнути міст до Польщі.

Як повідомив речник головнокомандувача Прикордонної служби Польщі підполковник Анджей Юзвяк, "попередні висновки свідчать про те, що інцидент міг стосуватися групи українських громадян, яким німецька поліція відмовила у в’їзді". Комендант польської прикордонної застави звернувся за поясненнями до свого колеги з німецької сторони.

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За словами польского президента Анджея Дуди, дії німецької поліції є "незаконними, скандальними та порушують норми".

"Якщо ми справді маємо справу з тим, що німецька поліція перевозить мігрантів через кордон у своїх поліцейських автомобілях і таким чином штовхає назад до Польщі, то це незаконна дія та абсолютний скандал", — сказав президент Польщі.

Як зазначає TVN24, торік Німеччина відновила стаціонарний контроль на кордоні з Польщею, Чехією та Швейцарією, пояснюючи це боротьбою з незаконною міграцією. Аналогічний контроль на німецько-австрійському кордоні триває з осені 2015 року.

За словами заступника міністра внутрішніх справ і адміністрації Польщі Мацея Дущика, мігрантів, які хочуть потрапити до Німеччини, але не мають необхідних документів, затримують на польсько-німецькому кордоні. З початку цього року таких випадків було понад 3700, з них близько 2200 стосуються українців.

Найгучніший за останні дні випадок повернення мігрантів був зафіксований 14 червня в Осінові Дольному (Західнопоморське воєводство). Німецька поліція залишила там афганську сім'ю з п'яти осіб, яким відмовили у в'їзді до Німеччини. У справу втрутився прем'єр-міністр Дональд Туск, який поговорив про це з канцлером Німеччини Олафом Шольцем. Пізніше він повідомив, що німецька сторона вибачилася за дії, що не відповідають процедурам.

Проблема нелегальних мігрантів в ЄС

Як писав УНІАН, на кордоні Білорусі та Польщі зростає напруга через збільшення кількості мігрантів, які намагаються потрапити на територію Європейського Союзу. Польща та ЄС звинуватили Білорусь та Росію в тому, що з 2021 року ці країни намагаються поширювати хаос, виштовхуючи мігрантів через кордон в межах того, що Варшава називає "гібридною війною". Водночас у Мінську та Москві заперечили такі звинувачення.

Однак потік нелегалів іде не лише з Білорусі. Торік міністр оборони Італії Гвідо Крозетто звернувся за допомогою до НАТО та Європейського Союзу через зростаючий потік нелегальних мігрантів з Африки, який генерує Росія. За словами міністра, потік нелегалів, які прибувають через Середземне море, зростає експоненціально. Крозетто впевнений, що це є "частиною чіткої стратегії гібридної війни", яку Росія веде проти Європи.

Він зазначив, що російська воєнізована "група Вагнера" спеціально створює кризи в деяких африканських країнах, де у неї є вплив, що і провокує хвилі біженців.

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