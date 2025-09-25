Зокрема, перехоплювали три винищувачі МіГ-31.

У четвер, 25 вересня 2025 року, над Балтійським морем перехопили одразу пʼять російських літаків.

Про інцидент повідомило Командування Повітряних сил НАТО у соцмережі Х. Участь в операції взяли два угорських винищувачі Gripen, які піднімалися з аеродрому в литовському місті Шяуляй.

Зазначається, що російські літаки не дотрималися міжнародних правил безпеки польотів і підійшли близько до повітряного простору Латвії.

Мова про Су-30, Су-35 та три винищувачі МіГ-31.

"Угорщина демонструє відданість Альянсу захисту та охороні країн Балтії та східного флангу", – додали в НАТО.

Перехоплення російських літаків

24 вересня повітряно-космічна оборона Північної Америки зафіксувала два російські стратегічні бомбардувальники Ту-95 і два винищувачі Су-35 у зоні ППО Аляски. Кілька бортів підняли на перехоплення російських літаків.

Кілька днів тому винищувачі Eurofighter перехопили російський Іл-20М, що летів над Балтійським морем.

Раніше одразу три носії ракет "Кинджал" вдерлися в повітряний простір НАТО. Вони порушили повітряний простір Естонії і провели там близько 12 хвилин.

