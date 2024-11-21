Британія не може покинути нашого союзників у їхній відчайдушній боротьбі за виживання.

"Порожні" ядерні погрози правителя Росії Володимира Путіна щодо Третьої світової війни не повинні зупинити прем'єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера у питанні надання повного дозволу Україні на використання ракет Storm Shadow по території РФ. Про це у статті для The Telegraph пише експерт з хімічної зброї полковник Хеміш Стівен де Бреттон-Гордон.

На його думку, Стармер все ще відмовляється "повністю продовжувати роботу з Storm Shadow".

"Це класичне політичне позерство, коли чиновники хочуть приймати рішення лише в останній можливий момент. Так сталося, що це найгірше рішення для військових операцій. Президент Байден уже запустив систему озброєння США ATACMS, безсумнівно, підбадьорений своїм статусом кульгавої качки, що дозволило принаймні деякі рішучі дії від імені Західного альянсу", - вважає аналітик.

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Він зазначає, що той, хто пануватиме у Курській області після Різдва, буде "керувати очікуваними переговорами Трампа про припинення вогню на початку 2025 року":

"Я сподіваюся, що наш лідер усвідомить, і швидко, що його особисті політичні амбіції можуть бути відкладені до моменту настання переваги після ймовірної російської атаки наступного року".

Експерт вказує, що нині близько 50 000 російських і північнокорейських солдатів "формуються в місцях збору для контратаки на Курськ", яка довго відкладалася, і їм загрожують ракети Storm Shadow і ATACMS, "які, безсумнівно, можуть переломити хід конфлікту" на користь України.

"Але це потрібно зробити зараз, сьогодні, а не через кілька тижнів. Велике військове лідерство - це використання швидкоплинних можливостей, і Стармер, можливо, збирається зруйнувати цю можливість. Ймовірною причиною його відносної бездіяльності може бути те, що він наляканий страхом перед ядерними загрозами Путіна", - вважає Бреттон-Гордон.

Він підкреслив, що якщо Росія переможе в Україні, "нам, можливо, врешті-решт доведеться воювати з росіянами в Європі нашою крихітною армією та жменькою наших танків".

"Можливо, прем’єр-міністру слід припинити критикувати фермерів і платників податків і зосередитися на враженні росіян або принаймні дозволити Україні зробити це, поки не пізно", - резюмував експерт.

Удари далекобійними ракетами по РФ

Як повідомляв УНІАН, Україна вперше застосувала британські ракети Storm Shadow для ударів по РФ. Крилаті ракети були випущені по військових об'єктах.

17 листопада ЗМІ стало відомо, що США дозволили Україні бити ракетами ATACMS по території РФ. Одним із приводів для такого рішення стала відправка військ КНДР до Росії для війни проти нашої країни.

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