У Польщі продали банкноту номіналом 500 злотих часів повстання Костюшка за 350 900 злотих. Це одна з найрідкісніших банкнот, що датується 1794 роком, пише інформаційний портал "InPoland".

Початкова ціна банкноти на аукціоні польського аукціонного дому Wójcicki становила 150 000 злотих.

Зазначається, що на сучасних монетах і банкнотах, що перебувають в обігу, можна заробити, але не багато. Іноді у світі нумізматики набирає обертів "мода" на колекціонування монет певного року, серії або тих, що починаються з певного номера. Тоді, теоретично, пересічна людина може випадково знайти таку банкноту у своєму гаманці та отримати приємний бонус.

На практиці такі ситуації трапляються дуже рідко. Наприклад, у 2024 році банкнота номіналом 50 злотих серії AA 1994 року була продана на Onebid за 3480 злотих.

"Нумізмати, які серйозно ставляться до колекціонування, можуть зацікавитися сучасними банкнотами, якщо вони чимось виділяються, зокрема, помилки друку, зміщення друкованих фрагментів, відсутня голограма, орфографічні помилки, подвійні номери. Зазвичай такі банкноти не повинні трапити в обіг, однак такі ситуації трапляються", - йдеться в матеріалі.

Найбільший прибуток можна отримати від монет з низьким тиражем, низьким обігом на ринку, а також старих банкнот і монет. У Польщі колекціонери, серед іншого, зосереджуються на предметах часів Другої Польської Республіки. Наприклад, монета Nike 1932 року номіналом 5 злотих була продана за 21 850 злотих на аукціонному сайті Onebid.

Монети в Україні

Як писав УНІАН, деякі пам'ятні монети, які випустив Національний банк України, стали хітами одразу після старту продажів, і ціна на них у колекціонерів злетіла в рази.

За словами фінансового аналітика Олексія Козирєва, наприклад, набір з двох пам'ятних монет "Мешканці морських глибин" буквально за тиждень після старту продажів подорожчав майже уп'ятеро.

Національний банк України у листопаді представив нову срібну пам’ятну монету "Архангел Михаїл". Цей випуск продовжує серію "Духовні скарби України" та присвячений одному з найшанованіших небесних покровителів українського народу – архангелу (архістратигу) Михаїлу.

