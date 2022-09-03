Послом ЄС в Росії Маркус Едерер працював майже п’ять років. Хто змінить його на цій посаді невідомо.

Посол Євросоюзу в Росії Маркус Едерер пішов з цієї посади.

Про це дипломат повідомив телеканалу RTVI. Причини звільнення Едерер не уточнив, але сказав, що залишає посаду "зі спокійною душею". Він додав, що зробив те, що міг.

"Ми намагалися підтримувати простір, який влада все більше обмежувала, ми намагалися зберігати його відкритим", – сказав, він, уточнивши, що йдеться про можливість висловлювати будь-яку думку.

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Він зазначив, що відносини РФ і ЄС почали погіршуватися в 2014 році після анексії Криму і вторгнення на Донбас. За його словами, з тих пір спад у відносинах ЄС і Росії тільки продовжувався до 24 лютого. Дипломат зазначив, що напад РФ на Україну стер фактично все, що можна назвати відносинами між ЄС і РФ.

"Ми закликаємо РФ вивести свої війська з України", - сказав він.

Послом Євросоюзу в Росії Маркус Едерер працював майже п’ять років. Хто змінить його на цій посаді наразі невідомо.

Едерер народився 1957 року в Німеччині. У 1988 році почав роботу в МЗС Німеччини. Після кількох дипломатичних посад працював у Федеральній розвідувальній службі Німеччини, потім знов продовжив службу в МЗС. 16 травня 2017 року був призначений послом Євросоюзу в Москві, на цій посаді він змінив литовця Вігаўдаса Ушацкаса.

Як повідомляв УНІАН, прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон заявив, що результатом війни Росії проти України стане зниження залежності Заходу від імпорту російських енергоносіїв, до чого, власне, і почали прагнути західні країни.

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