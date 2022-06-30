Так вони підтримали представників спільноти ЛГБТКІ+ в Місяць гордості.

Посольство Сполучених Штатів Америки у Москві підняло райдужний прапор на знак солідарності зі спільнотою ЛГБТКІ+.

Про це повідомляється на сторінці американського посольства в Instagram.

"Незалежно від того, заявляють вони про себе відкрито чи ні, представники ЛГБТК+ відіграють невід'ємну роль у кожному суспільстві і продовжують робити важливий внесок у його розвиток, як це було протягом всієї історії. В Місяць гордості ми вшановуємо їх і знову зобов'язуємося боротися з дискримінацією та іншими перешкодами, які стоять на шляху загального прогресу", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше в мерії Москви оголосили, що територія перед посольством США буде названа "площею Донецької Народної Республіки".

У посольстві зазначили, що Штати прагнуть до миру, в якому кожна людина матиме можливість жити відкрито, якщо захоче цього.

"У представників ЛГБТК+ ті ж бажання, мрії і амбіції, що і у всіх інших, і вони мають право жити в суспільстві, яке приймає і цінує їх такими, якими вони є", - йдеться в повідомленні.

Як відомо, в КоАП РФ є стаття про "пропаганду нетрадиційних сексуальних відносин серед неповнолітніх".

Раніше повідомлялося, що лідер Чечні Рамзан Кадиров отримав орден "За заслуги перед стоматологією" I ступеня.

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