Дейл Семуел зробив сміливий вчинок.

Військово-морський аташе посольства США в Москві Дейл Семуел під час велопрогулянки столицею зробив фотографію, демонструючи нецензурний жест у бік символіки "Z". Він показав середній палець літері, яка символізує так звану кремлівську "спецоперацію" в Україні.

Кадри з американцем поширилися у соціальних мережах.

Коли Семуел зрозумів, що він потрапив у камеру спостереження, то пересів у автомобіль і ще раз показав середній палець в камеру. Представниця МЗС Росії Марія Захарова віршем відреагувала на інцидент:

"Держдепу закони не писані: посольський десант спалює мости, поки з Москви всі не вислані, використовують палець, асфальт і стовпи", - написала Захарова у себе в телеграм-каналі.

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