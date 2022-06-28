Лідер Чечні похвалився новою російською нагородою.

Лідер Чечні Рамзан Кадиров у Грозному в ході відкриття нової будівлі Республіканської стоматологічної поліклініки №1 отримав орден "За заслуги перед стоматологією" I ступеня.

Чеченський лідер "ВКонтакте" похвалився, що 27 червня отримав "стоматологічний" орден від Стоматологічної асоціації Російської Федерації.

"В ході заходу за внесок у розвиток стоматологічної служби Чеченської Республіки мені вручили орден "За заслуги перед стоматологією" I ступеня...", - поділився він.

Кадиров також повідомив, що нагородив головного лікаря поліклініки Юнуса Умарова орденом імені себе, який вважається найвищою нагородою Чечні.

Варто зазначити, що у Кадирова є багато регіональних нагород, які можна назвати кумедними, зокрема, "Заслужений будівельник Чеченської Республіки" і "Заслужений працівник фізичної культури Чеченської Республіки".

Нагадаємо, на початку червня Рамзан Кадиров теж "відзначився" - лідер Чечні назвав російського президента Володимира Путіна "верховним г*внокомандувачем".

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