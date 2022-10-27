Обидва лідери заявили, що не шукають конфлікту між країнами.

Лідер Китаю Сі Цзіньпін на заході Національного комітету з американо-китайських відносин заявив, що Пекін "готовий працювати" з Вашингтоном, щоб "знайти способи порозумітися на благо обох сторін".

Про це повідомляє держагентство КНР Сіньхуа.

Сі додав, що наразі у світі "немає ні спокою, ні миру". Він вважає, що "тісніші зв'язки та співпраця" США та Китаю "допоможуть забезпечити більшу стабільність і впевненість у світі, а також сприятимуть миру та розвитку в усьому світі".

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За словами Сі, Пекін нібито готовий шукати "правильний спосіб ладнати один з одним у нову епоху на основі взаємної поваги, мирного співіснування та взаємовигідного співробітництва, що принесе користь не лише двом країнам, а й усьому світу".

Водночас президент США Джо Байден під час зустрічі з військовими радниками заявив, що Вашингтон не прагне конфлікту з Пекіном і що Сі знає про це.

Він додав, що США "продовжуватимуть порушувати низку питань, від російської агресії проти України до зміни клімату та Індо-Тихоокеанського регіону".

Напруга у між США та Китаєм

Як раніше повідомляв УНІАН, напруга між країнами зросла після візиту на Тайвань спікера Палати представників США Ненсі Пелосі.

У відповідь на візит Пелосі Китай розірвав діалог з США у військовій і кліматичній сферах і ввів проти спікера і її найближчих родичів санкції.

Крім того, у війні Росії проти України США очолили коаліцію, країн, які підтримують Україну, тоді як Китай не підтримує резолюції проти РФ та продовжує вести з Москвою активну торгівлю.

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