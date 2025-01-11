Всі танкери перебувають у міжнародному правовому полі, мають власників та бенефіціарів.

Так званий тіньовий флот допомагає Москві обходити санкції та заробляти на нафтопродуктах. Насправді, за словами речника ВМС ЗСУ Дмитра Плетенчука, частина танкерів, які транспортують нафтопродукти, мають відношення до комерсантів з третіх країн.

"Визначення "тіньовий флот", на думку багатьох експертів, не є правильним. Я з ними погоджуюсь, тому що "тіньовий" він умовно. Всі вони перебувають у міжнародному правовому полі. Й тут є багато нюансів – починаючи з ринку страхування і закінчуючи тими, хто отримує вигоду з цих перевезень, які знаходяться у правовому полі цивілізованих країн", - наголосив Плетенчук в етері "Еспресо".

Він пояснив, що є судна, які, наприклад, належать РФ. Вони ходять під прапором РФ та належать російським компаніям, чи взагалі державним підприємствам. Зокрема, це стосується танкерів "Волгонефть-212" і "Волгонефть-239", які 15 грудня 2024 року зазнали аварії у Чорному морі, через що сталася масштабна екологічна катастрофа.

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"А багато танкерів, які беруть участь у перевантаженнях, які допомагають росіянам заробляти, які навіть іноді допомагають росіянам обходити санкції, мають власників у третіх країнах. Й в країнах доволі цивілізованих, насправді. Тому що прапор, під яким вони ходять, це не є основним вирішальним фактором. Є власники, так само є кінцеві бенефіціари, які отримують цю нафту", - підкреслив військовий.

Тіньовий флот Путіна

Нові американські санкції проти російських нафти й газу боляче вдарять по російському нафтовому експорту до Китаю та Індії. Reuters писав, що такої думки зокрема тримаються чотири співрозмовники видання, причетні до російського нафтового експорту, та три джерела, пов’язані з індустрією нафтопереробки в Індії. Йшлося. Що після запровадження перших нафтових санкцій у 2022 році РФ досить швидко до них адаптувалася та налагодила постачання нафти клієнтам за допомогою "тіньового флоту" старих танкерів, застрахованих не на Заході. Однак до цього часу сотні цих суден і багато російських нафтотрейдерів залишалися поза санкціями США, оскільки адміністрація Байдена боялася глобального зростання цін на нафту.