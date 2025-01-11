Так званий тіньовий флот допомагає Москві обходити санкції та заробляти на нафтопродуктах. Насправді, за словами речника ВМС ЗСУ Дмитра Плетенчука, частина танкерів, які транспортують нафтопродукти, мають відношення до комерсантів з третіх країн.
"Визначення "тіньовий флот", на думку багатьох експертів, не є правильним. Я з ними погоджуюсь, тому що "тіньовий" він умовно. Всі вони перебувають у міжнародному правовому полі. Й тут є багато нюансів – починаючи з ринку страхування і закінчуючи тими, хто отримує вигоду з цих перевезень, які знаходяться у правовому полі цивілізованих країн", - наголосив Плетенчук в етері "Еспресо".
Він пояснив, що є судна, які, наприклад, належать РФ. Вони ходять під прапором РФ та належать російським компаніям, чи взагалі державним підприємствам. Зокрема, це стосується танкерів "Волгонефть-212" і "Волгонефть-239", які 15 грудня 2024 року зазнали аварії у Чорному морі, через що сталася масштабна екологічна катастрофа.
"А багато танкерів, які беруть участь у перевантаженнях, які допомагають росіянам заробляти, які навіть іноді допомагають росіянам обходити санкції, мають власників у третіх країнах. Й в країнах доволі цивілізованих, насправді. Тому що прапор, під яким вони ходять, це не є основним вирішальним фактором. Є власники, так само є кінцеві бенефіціари, які отримують цю нафту", - підкреслив військовий.
Тіньовий флот Путіна
Нові американські санкції проти російських нафти й газу боляче вдарять по російському нафтовому експорту до Китаю та Індії. Reuters писав, що такої думки зокрема тримаються чотири співрозмовники видання, причетні до російського нафтового експорту, та три джерела, пов’язані з індустрією нафтопереробки в Індії. Йшлося. Що після запровадження перших нафтових санкцій у 2022 році РФ досить швидко до них адаптувалася та налагодила постачання нафти клієнтам за допомогою "тіньового флоту" старих танкерів, застрахованих не на Заході. Однак до цього часу сотні цих суден і багато російських нафтотрейдерів залишалися поза санкціями США, оскільки адміністрація Байдена боялася глобального зростання цін на нафту.