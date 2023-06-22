Всього партнери пообіцяли виділити 60 мільярдів євро на післявоєнне відновлення України.

Іноземні донори за підсумками конференції з відновлення України. яка проходила 21-22 червня в Лондоні, пообіцяли нашій країні нову фінансову підтримку у розмірі 60 млрд євро. Як повідомляє Guardian, про це повідомив міністр закордонних справ Великоі Британії Джеймс Клеверлі в четвер після закриття конференції.

"Ми не припускали, що це буде конференція з оголошення внесків. Проте сьогодні на цій конференції ми можемо оголосити про загальну підтримку України в розмірі 60 млрд євро", - заявив Клеверлі.

Він зазначив, що зобов'язання урядів і міжнародних організацій спрямовані на підтримку України в короткостроковій і середньостроковій перспективі.

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"Це дає нам середньострокову передбачувану підтримку, яка відкриє макроекономічну стабільність, якої потребує Україна", - сказав він, додавши, що зараз зусилля зосереджені на розкритті "величезного потенціалу приватного сектора".

Конференція з відновлення України - що відомо

Конференція з відновлення України проходила 21 і 22 червня в Лондоні. На ній союзники України оголошували про виділення нашій країні допомоги на повоєнне відновлення.

Зокрема, Єврокомісія запропонувала ЄС покрити 45% потреб України на відновлення, для чого планується виділити приблизно 50 млрд євро.

Також Великобританія заявила, що надасть Україні довгострокові кредитні гарантії, що дозволить залучити 3 мільярди доларів протягом трьох років.

Також додаткові $1,3 млрд на відновлення України нададуть США.

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