Секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов назвав головні чинники для завершення війни в Україні.

Російсько-українська війна триває з 2014 року - з часу, коли РФ анексувала український Крим та вдерлася на Донбас. Повномасштабне вторгнення Росії в Україні триває з 24 лютого 2022 року. ЗСУ героїчно протистоять окупантам. Проте, тривалість війни в Україні залежить від багатьох чинників.

Як пояснив секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов в інтерв'ю 24 каналу, точно прогнозувати, коли закінчиться війна – складно. На це питання поки ніхто не може дати відповідь.

"Точно прогнозувати, коли закінчиться війна – складно. На це питання ніхто не може дати відповідь. Однак для цього мають бути певні передумови", - зазначив Данілов.

Зокрема, усе залежить насамперед від:

військових - в який спосіб вони будуть боронити Україну та як вони будуть її звільняти від загарбників;

поведінки партнерів - наскільки швидко вони постачатимуть необхідну сучасну зброю для ЗСУ.

За словами Данілова, росіяни граються з цивілізованим світом в якусь незрозумілу гру та вважають, що цього ніхто не бачить і не розуміє. Проте Путіну не вдасться приховати свої втрати чи інші злочини.

"Вони приперлися в нашу країну, продовжують формувати усі ці батальйони смертників, незрозуміло, навіщо їм це потрібно... Увесь світ розуміє, що відбувається, і, я можу сказати, весь світ розуміє, чим це закінчиться для Росії", – запевнив Данілов.

Нагадаємо, раніше колишній головнокомандувач об'єднаних сил НАТО в Європі Джеймс Ставрідіс заявив, що війна Росії проти України, швидше за все, завершиться через чотири-шість місяців і перетвориться на своєрідний заморожений конфлікт.

"Я бачу, що це буде подібно до кінця Корейської війни – тобто перемир'я, мілітаризована зона між двома сторонами, ворожість, що триває, свого роду заморожений конфлікт. На це варто чекати в період від чотирьох до шести місяців. Жодна із сторін не зможе витримати набагато більше цього", – заявив Ставрідіс.

Нагадаємо, міністр оборони України Олексій Резніков вважає за можливе закінчити війну з Росією до кінця цього року.

В Інституті вивчення війни водночас кажуть, що кремль готується до затяжної війни з наміром захопити набагато більшу частину України, ніж Донбас.

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