Відправка анонсованої минулого тижня допомоги Україні від Фінляндії була відкладена. Причиною цього став страйк докерів, який організувала Профспілка працівників автотранспорту.
Як повідомляє фінське видання YLE, в оголошену раніше допомогу входять три пожежні машини, карета швидкої допомоги та обладнання для рятувальних операцій.
"У Міністерстві сподіваються відправити необхідні товари в Україну протягом цього тижня, але точний час відправки поки невідомо. У МВС заявили агентству STT, що затримки не будуть значними. Інша допомога, спрямована в Україну, також може бути затримана на кілька днів через страйк", – йдеться в матеріалі.
Видання зазначає, що страйк почався 15 лютого. Це сталося після того, як Профспілка працівників автотранспорту AKT відхилила посередницьку пропозицію для врегулювання трудового спору в транспортному секторі. Переговори з цього питання мають продовжитися в середу, 22 лютого.
При цьому сам страйк є безстроковим.
Війна в Україні: допомога від Фінляндії
У середині лютого 2023 року стало відомо, що Фінляндія готує військову допомогу для України. Це буде 13 пакет, проте поки невідомо, що туди увійде.
Попередній пакет був узгоджений у січні. Повідомлялося, що він стане найбільшим і включатиме важке озброєння.
Однак Фінляндія досі не прийняла рішення щодо передачі Україні своїх танків Leopard 2, незважаючи на отримання "зеленого світла" від Німеччини. Прем'єр-міністр країни Санна Марін в інтерв'ю журналістам розповіла, що стратегічна ситуація для Фінляндії "трохи відрізняється" від інших країн через наявність спільного кордону з Росією.