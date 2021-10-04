Прем'єр Грузії Іраклій Гарібашвілі заявив, що Міхеїл Саакашвілі і його команда планували вбивства опозиціонерів.
Таку заяву він зробив в ефірі телекомпанії "Імеді", пише Sputnik Georgia.
За інформацією спецслужб, Саакашвілі хотів організувати провокацію на акції в Тбілісі.
"Їх план був такий: під час кульмінації та мобілізації близько 10 тисяч осіб, і, напевно, вони змогли б цього досягти, поліції довелося б затримати Саакашвілі та, можливо, використовувати спецтехніку. І в цей час однією з версій розглядалося вбивство в метушні кількох опозиційних лідерів... Це було однією з версій їхнього плану з метою делегітимізації нашого керівництва, за кордоном би показали, як тут вбивають опозиційних лідерів. І тоді б вони зажадали відставки уряду і призначення позачергових виборів", - заявив Гарібашвілі.
Читайте також"Грузія поки не вільна": соратниця Саакашвілі розповіла, навіщо він повернувся в країнуГарібашвілі зазначив, що лідер "Єдиного національного руху" Ніка Мелія не підтримав цю ідею.
Тим часом Ніка Мелія анонсував на своїй сторінці в Facebook акцію на підтримку Саакашвілі.
Мітинг "Свободу Міші" збираються провести в замку Руставі 4 жовтня, о 15:00.
Затримання Саакашвілі в Грузії
Раніше Саакашвілі, який має громадянство України, заявляв, що полетить до Грузії 2 жовтня - у день місцевих виборів.1 жовтня він заявив, що знаходиться в Батумі.
Пізніше стало відомо, що Саакашвілі затримали і помістили в пенітенціарну установу. Він сказав, що вважає себе політичним в'язнем, і оголосив голодування.
У Грузії Саакашвілі оголошений у розшук - він не був на батьківщині останні вісім років. Його заочно засудили до шести років ув'язнення, визнавши винним в організації нападу на колишнього грузинського депутата Валерія Гелашвілі. Грузинська влада неодноразово заявляла, що Саакашвілі після повернення в країну буде затриманий.
1 жовтня прес-секретар президента України Сергій Нікіфоров повідомив, що президент Володимир Зеленський стурбований новинами з Грузії, де затримали Саакашвілі.
Глава правлячої партії Грузії Іраклій Кобахідзе заявив, що колишній президент країни Міхеїл Саакашвілі готував державний переворот. Кобахідзе розповів, що Саакашвілі затримали в Грузії в рамках заздалегідь спланованої секретної операції.
Президент Грузії Саломе Зурабішвілі відмовилася помилувати його. Вона додала, що їй було неприємно бачити, як колишнього президента заарештовували на камери, але цього "вимагало верховенство закону".