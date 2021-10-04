Лідер партії "Єдиний національний рух" анонсував мітинг на його підтримку.

Прем'єр Грузії Іраклій Гарібашвілі заявив, що Міхеїл Саакашвілі і його команда планували вбивства опозиціонерів.

Таку заяву він зробив в ефірі телекомпанії "Імеді", пише Sputnik Georgia.

За інформацією спецслужб, Саакашвілі хотів організувати провокацію на акції в Тбілісі.

"Їх план був такий: під час кульмінації та мобілізації близько 10 тисяч осіб, і, напевно, вони змогли б цього досягти, поліції довелося б затримати Саакашвілі та, можливо, використовувати спецтехніку. І в цей час однією з версій розглядалося вбивство в метушні кількох опозиційних лідерів... Це було однією з версій їхнього плану з метою делегітимізації нашого керівництва, за кордоном би показали, як тут вбивають опозиційних лідерів. І тоді б вони зажадали відставки уряду і призначення позачергових виборів", - заявив Гарібашвілі.

Читайте також"Грузія поки не вільна": соратниця Саакашвілі розповіла, навіщо він повернувся в країнуГарібашвілі зазначив, що лідер "Єдиного національного руху" Ніка Мелія не підтримав цю ідею.

Тим часом Ніка Мелія анонсував на своїй сторінці в Facebook акцію на підтримку Саакашвілі.

Мітинг "Свободу Міші" збираються провести в замку Руставі 4 жовтня, о 15:00.

Затримання Саакашвілі в Грузії

Раніше Саакашвілі, який має громадянство України, заявляв, що полетить до Грузії 2 жовтня - у день місцевих виборів.1 жовтня він заявив, що знаходиться в Батумі.

Пізніше стало відомо, що Саакашвілі затримали і помістили в пенітенціарну установу. Він сказав, що вважає себе політичним в'язнем, і оголосив голодування.

У Грузії Саакашвілі оголошений у розшук - він не був на батьківщині останні вісім років. Його заочно засудили до шести років ув'язнення, визнавши винним в організації нападу на колишнього грузинського депутата Валерія Гелашвілі. Грузинська влада неодноразово заявляла, що Саакашвілі після повернення в країну буде затриманий.

1 жовтня прес-секретар президента України Сергій Нікіфоров повідомив, що президент Володимир Зеленський стурбований новинами з Грузії, де затримали Саакашвілі.

Глава правлячої партії Грузії Іраклій Кобахідзе заявив, що колишній президент країни Міхеїл Саакашвілі готував державний переворот. Кобахідзе розповів, що Саакашвілі затримали в Грузії в рамках заздалегідь спланованої секретної операції.

Президент Грузії Саломе Зурабішвілі відмовилася помилувати його. Вона додала, що їй було неприємно бачити, як колишнього президента заарештовували на камери, але цього "вимагало верховенство закону".

Автор: Людмила Жерновська