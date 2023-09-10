Італійського прем'єра протягом кількох місяців переслідувала дилема про те, як донести рішення свого уряду до Пекіна, одночасно обмеживши ризик заходів у відповідь.

Прем'єр-міністр Італії Джорджа Мелоні у приватному порядку повідомила прем'єр-міністру Китаю Лі Цяну, що її країна планує вийти з ініціативи "Один пояс, один шлях". Про це пише Bloomberg із посиланням на джерело, знайоме з ситуацією.

Відзначається, що інвестиційний пакт, до якого Італія офіційно приєдналася в 2019 році, став перевіркою відносин Риму зі США. Під час зустрічі на полях саміту G20 в Індії Мелоні повідомила Лі, що Італія планує вийти з підписаної лідером Китаю Сі Цзіньпіном ініціативи, але при цьому прагне зберегти дружні відносини з Пекіном.

Як пише видання, прем'єр Італії не поспішала з прийняттям рішення про те, як повідомити про рішення свого уряду вийти з глобального інфраструктурного пакту, побоюючись торгових відплат. Мелоні протягом кількох місяців переслідувала дилема про те, як донести таке рішення до Пекіна, одночасно обмеживши ризик помсти.

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Мелоні заявила, що відвідає Китай в найближчі місяці, і це питання є делікатним, особливо після того, як посол Китаю в Італії попередив, що вихід Італії з угоди матиме для неї "негативні наслідки".

Один пояс - один шлях: вихід Італії

Як повідомляв УНІАН, раніше цього року Bloomberg повідомив, що Італія дала зрозуміти союзникам про намір вийти з цієї ініціативи до кінця року. Італія - єдина країна G7, яка бере участь в цьому суперечливому інвестиційного договорі з Китаєм. Участь буде автоматично продовжена в 2024 році, якщо Рим не вийде з угоди.

Зазначалося, що Італія, як і більша частина Європи, опинилася в пастці напруженості між Вашингтоном і Пекіном, що посилюється на тлі постійної підтримки Китаєм Росії. США активно тиснули на Італію, щоб та відмовився від участі в угоді.

В рамках ініціативи "Один пояс, один шлях", що існує з 2013 року, Китай інвестував понад $900 мільярдів в інфраструктурні проекти по всьому світу. В рамках програми здійснюються інвестиції в 70 країн і міжнародних організацій. Росія була одним із головних одержувачів китайських витрат на програму, однак у 2022 році інвестиції Китаю в Росію в рамках програми "Пояс і шлях" вперше впали до нуля.

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