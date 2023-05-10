Італія є єдиною країною G7, яка бере участь у цій ініціативі. Джорджі Мелоні доведеться прийняти рішення до кінця року.

Італія дала сигнал США, що має намір вийти із суперечливого інвестиційного договору з Китаєм "Один пояс, один шлях" до кінця року.

Прем'єр-міністр Італії Джорджа Мелоні заявила спікеру Палати представників Конгресу США Кевіна Маккарті під час зустрічі в Римі минулого тижня, що остаточне рішення ще не прийнято, але її уряд виступає за вихід з масштабної китайської інвестиційної угоди "Один пояс, один шлях". Про це пише Bloomberg.

Як зазначає видання, Італія, як і більша частина Європи, опинилася в пастці напруженості між Вашингтоном і Пекіном, що посилилася на тлі постійної підтримки Китаєм Росії. Європейські країни намагаються збалансувати бажання співпрацювати з Китаєм у сфері торгівлі та інвестицій, одночасно відкидаючи претензії на економічний примус.

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Сполучені Штати активно тиснули на Рим, щоб той зайняв публічну позицію щодо цього питання та відмовився від участі угоди, сказали джерела Bloomberg.

Дипломатичні радники Мелоні все ще обговорюють деталі та час прийняття рішення, побоюючись економічної відплати з боку Китаю. За словами джерел, швидше за все, нічого не буде оприлюднено до початку саміту лідерів G7 у Хіросімі (Японія) 19 травня.

Потенційний крок тісно пов’язаний із позицією Мелоні щодо китайських інвестицій в Італії та, зокрема, щодо майбутнього рішення про те, чи використовувати виконавчу владу для обмеження впливу китайської Sinochem Holdings, найбільшого акціонера виробника шин Pirelli, зазначають джерела Bloomberg. Рішення було відкладено до кінця травня.

Минулого місяця Bloomberg повідомило, що італійські чиновники обговорюють низку варіантів у рамках переговорів із інвесторами Pirelli щодо структури власності компанії. Уряд міг би зайняти більш нейтральну позицію щодо ролі Sinochem у рамках загального рішення щодо виходу з угоди "Один пояс, один шлях", додало один із джерел.

Один пояс, один шлях - що відомо

Нагадаємо, у рамках ініціативи "Один пояс, один шлях" Китай інвестував понад 900 мільярдів доларів США на інфраструктурні проекти по всьому світу. В рамках програми, що існує з 2013 року, здійснюються інвестиції в 70 країн і міжнародних організацій. Найбільшим бенефіціаром в рамках програми в 2021 році був Ірак (10,5 млрд доларів). У 2022 році на перше місце вийшла Саудівська Аравія (укладені угоди на 5,5 млрд доларів, більше, ніж в будь-якій іншій країні).

Росія була одним з головних бенефіціарів китайських витрат на програму. Однак у 2022 році інвестиції Китаю у Росію в рамках програми "Пояс і шлях" вперше впали до нуля, що свідчить про небажання Пекіна потрапити під санкції через війну в Україні.

Італія підписала інфраструктурну ініціативу в 2019 році, коли Джузеппе Конте був прем'єр-міністром, ставши єдиною країною "Великої сімки", яка приєдналася до угоди. Участь буде автоматично продовжено у 2024 році, якщо Рим не вийде з угоди.

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