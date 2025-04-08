Також канадський прем'єр категорично відкинув можливість виконання ультиматумів Кремля щодо зміни керівництва в Україні.

Канада ще остаточно не вирішила питання щодо участі у миротворчому контингенті в Україні після закінчення війни.

Про це повідомив канадський прем’єр-міністр Марк Карні в інтерв’ю Radio-Canada. Очільник уряду сказав, що рішення Канади приєднатися до миротворчих зусиль залежатиме від обставин. Він нагадав, що його країна увійшла до "коаліції охочих", яку очолюють Франція та Велика Британія і зазначив, що веде переговори із лідерами цих країн.

Крім цього, Карні наголосив на неприпустимості укладення будь-яких мирних домовленостей, якщо їх не підтримає сама Україна. Також він категорично відкинув можливість виконання будь-яких ультиматумів Кремля щодо зміни влади в Україні.

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"Я дуже пишаюся роллю уряду Канади та підтримкою канадцями українського народу. Для мене неприйнятні будь-які домовленості про мир, на які не погодиться Україна, а також вимоги російського диктатора Путіна замінити Володимира Зеленського на посаді президента", - підкреслив він.

Миротворці в Україні: що відомо

Вчора стало відомо, що поки зарано говорити про деталі щодо питання відправки миротворців, оскільки спочатку треба зрозуміти, якими будуть умови миру в Україні. Про це заявили начальники штабів збройних сил Франції та Великої Британії генерал Тьєррі Буркхард і адмірал Ентоні Радакін. Вони розповіли, що зараз триває підготовка до різних варіантів миротворчої місії в Україні.

При цьому вже відомо, що Польша відмовилась від ідеї про відправку своїх миротворців в Україну. 2 квітня міністр закордонних справ Радослав Сікорський заявив, що його країна не збирається відправляти миротворців.

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