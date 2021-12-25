Він також прокоментував чутки про те, що Вірменія не хоче визначати кордони з Азербайджаном. Усе це, мовляв, неправда.

Вірменія готова укласти мирну угоду з Азербайджаном.

Про це заявив глава вірменського уряду Нікол Пашинян, пише Arka.

Прем'єр прокоментував чутки про те, що Вірменія не хоче визначати кордони з Азербайджаном. Усе це, мовляв, неправда.

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Пашинян заявив, що його країна зацікавлена "в укладенні та початку обговорення мирної угоди з Азербайджаном". І в ОБСЄ вже запропонували "порядок денний переговорів задля досягнення мирної та всеосяжної угоди".

"Ми не відмовлялися говорити про це. Якщо ми оголосили, що хочемо відкрити епоху мирного розвитку для нашої країни та регіону, нелогічно було б, якби ми сказали, що не хочемо чути про мирну угоду. Вона є одним із важливих завдань для нас", – запевнив Нікол Пашинян.

Також він спростував чутки, що Вірменія виступає проти делімітації та демаркації кордонів з Азербайджаном. Мовляв, влада вірменська тільки за, як і за те, щоб загалом "урегулювати карабахське питання та розблокувати комунікації". Адже все це принесе користь і для Вірменії, і для Азербайджану.

Стосунки Азербайджану та Вірменії: що відомо

26 листопада (на тлі загострення на кордоні) у Сочі відбулася зустріч президента Азербайджану Ільхама Алієва та вірменського прем'єра Нікола Пашиняна за посередництва президента РФ Володимира Путіна.

14 грудня лідери Вірменії та Азербайджану мали бесіду у Брюсселі за посередництва глави Євроради Шарля Мішеля.

На обох зустрічах найбільше говорили про розблокування транспортних комунікацій між країнами, відновлення залізничного сполучення, обмін полоненими тощо. І загалом про мир у регіоні.

Війна між Вірменією та Азербайджаном за Нагірний Карабах

Восени минулого року в регіоні розгорівся збройний конфлікт. Великомасштабні бойові дії велися між збройними силами Азербайджану з одного боку і збройними формуваннями Нагірно-Карабаської Республіки та Вірменії з іншого. Конфлікт став найтривалішим і найбільш кровопролитним у регіоні за період після завершення Карабаської війни у 1994 році.

10 листопада 2020 року було опубліковано спільну заяву президента Азербайджану, прем'єр-міністра Вірменії та президента Росії про повне припинення вогню в зоні нагірно-карабаського конфлікту. Угода про мир передбачала введення російських миротворців, виведення вірменських сил з прилеглих до Нагірного Карабаху районів і залишення під контролем Азербайджану частини території Нагірного Карабаху.

В результаті боїв під контроль Азербайджанських сил перейшли п'ять міст, чотири селища, 286 сіл і весь азербайджано-іранський кордон. На північній ділянці азербайджанська армія взяла під свій контроль низку стратегічних висот і населених пунктів. На півдні - територію, прилеглу до кордону з Іраном, а також місто Шушу.

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