Журналіст зазначив, що західні санкції не допоможуть повалити путінський режим.

Диктаторський режим президента РФ Володимира Путіна зазнає падіння, і це станеться завдяки двом факторам.

Таку думку висловив російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко 24 каналу.

При цьому Яковенко не виключає, що режим правління в РФ повалити не зможуть.

Він зазначив, що Російська Федерація має імунітет до санкцій, хоча ці обмеження сильно б'ють по економіці та рівню життя в країні, але вони самі по собі не призведуть до падіння режиму. Він вважає, що до падіння режиму Путіна можуть призвести лише два фактори.

"Як відомо з історії, фашистські режими зникають після того, як вони зазнають тотальної військової поразки або після смерті диктатора", – сказав Яковенко.

Як повідомляв УНІАН, колишній співробітник Служби безпеки України та експерт Українського інституту майбутнього Іван Ступак припустив, що очільник Кремля Володимир Путін, ймовірно, уже підрахував, коли може завершити війну проти України.

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