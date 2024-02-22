За даними української розвідки, депутати невизнаної республіки не планують звертатись до президента РФ Путіна стосовно прийняття республіки до складу федерації.

Депутати невизнаної Придністровської Молдавської Республіки не планують звертатись до президента Російської Федерації Володимира Путіна стосовно прийняття республіки до складу РФ. Про це у коментарі "Українській правді" сказав речник ГУР України Андрій Юсов.

"За нашими даними, інформація про те, що 28 лютого "влада" Придністров'я начебто попросить РФ, аби та приєднала їх до свого складу, наразі, не підтверджується", - сказав розвідник.

Водночас, за даними джерела видання, інформація, яка нині широко обговорюється в ЗМІ, є частиною внутрішнього політичного молдовського процесу, а також певним тиском з боку невизнаного Придністров'я з метою захисту економічних інтересів.

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Ситуація у Придністров'ї - останні новини

У Придністров'ї 28 лютого відбудеться перше за 18 років зібрання. На наступний день заплановано послання президента Росії Володимира Путіна Федеральним зборам РФ.

На думку майора ЗСУ Єгора Чечеринди, Придністров'я може оголосити про приєднання до Російської Федерації.

Тим часом у Третій штурмовій бригаді запропонували Молдові "допомогу" у зв'язку з "приєднанням" Придністров'я до РФ.

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