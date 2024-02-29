Ллойд Остін наочно пояснив депутатам Конгресу США, до якого сценарію вони штовхають світ і Америку.

Якщо Україна зазнає поразки у війні проти Росії, США доведеться відправляти свою армію на війну, адже агресія Кремля піде далі. Про це заявив міністр оборони США Ллойд Остін на слуханнях в оборонному комітеті Палати представників Конгресу США.

Він зауважив, що у випадку військової поразки України, Путін на цьому не зупиниться. На думку Остіна, Росія продовжить військову експансію і атакуватиме суверенні території інших своїх сусідів.

"Країни Балтії справді непокояться, що вони будуть наступними. Вони знають Путіна, знають, на що він здатний. Якщо Україна впаде, я справді вірю, що НАТО опиниться у війні з Росією", – сказав очільник Пентагону.

Потенційна війна Росії з НАТО

Як писав УНІАН, голова штабу оборони Великої Британії Ентоні Радакін висловив думку, що російський диктатор Путін не хоче війни з НАТО, оскільки Росія швидко програє її. На думку Радакіна, щоб думати про нову агресію, Росії доведеться закінчити війну в Україні та тривалий час відновлювати свої сили.

Схожу думку щодо готовності РФ до нової війни озвучив відставний генерал США Бен Ходжес. Але він робить інший висновок: Росія цілком здатна напасти на країни Балтії, щойно відновить сили.

Український військовий аналітик Сергій Сумленний зауважує, що в НАТО невірно розуміють майбутню війну з Росією. Насправді, план Кремля полягає не в тому, щоб воювати з усім альянсом, а в тому, щоб без бою захопити країни Балтії, стримуючи решту НАТО погрозами ядерної війни.

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