За словами президента Молдови, Росія спробувала залякати молдаван фейками.

Метою звернення депутатів невизнаної республіки Придністров'я до Російської Федерації було отримання коштів від Кремля. Про це заявила президент Молдови Мая Санду, інформує NewsMaker.

Коментуючи результати з'їзду придністровських депутатів та їхнє звернення до Росії, вона зазначила, що Тираспіль сподівається отримати від Москви гроші, при цьому російська пропаганда одночасно поширила фейк про можливу анексію Придністров'я.

"Кремль робить це, щоб залякати молдаван, тим більше, у нас рік виборів. Кремль хоче, щоб ми були налякані, щоб були безхребетними, щоб нами керували корупціонери, і з ними можна було домовитися, підкуповуючи політиків, як це відбувалося протягом багатьох років. Ми не можемо дозволити їм це зробити. Ми маємо зберігати мир. Наш мир залежить від нашої єдності та здатності не піддаватися обману", - сказала Санду.

За її словами, сьогодні Російська Федерація нічого не може зробити в Придністров'ї, навіть якби хотіла, а для того, щоб "щось зробити", Москва має "змінити владу в Кишиневі".

"Хочу бути гранично ясною. Ми нічого не маємо проти росіян, ми проти російських танків. Ми просто хочемо, щоб Росія, як і інші держави, поважала Молдову, вибір громадян Молдови. Ми є демократичною країною, нам ще потрібно зміцнювати цю демократію, але люди самі вирішують, що їм робити, куди йти, з ким співпрацювати", - наголосила Санду.

Звернення Придністров'я до РФ про "захист" від Молдови

28 лютого з'їзд депутатів невизнаної республіки Придністров'я звернувся до Росії по "захист" від Молдови. У декларації, з-поміж іншого, зазначається, що Молдова застосовує проти Придністров'я "політику геноциду" - економічне придушення, фізичне знищення частини народу у війні 1992 року, відмову в правовому захисті та спробу насильницького насадження мови.

Підписанти нагадали, що у Придністров'ї живуть понад 220 тисяч громадян Росії. Водночас РФ бере участь у миротворчій місії на Дністрі "і є гарантом і посередником у переговорному процесі".

Згодом з'явилася реакція Кишенева на заклик Придністров'я до РФ. За словами міністра закордонних справ Молдови Міхая Попшоя, Молдова залишається мішенню для Росії.

Водночас дипломат запевнив, що державні інституції готові протистояти будь-яким викликам, які можуть надходити з боку Росії в наступний період.

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