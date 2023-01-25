Зазначається, що на супутникових знімках нарахували 170 могил.

Кладовище ПВК"Вагнера" у Станиці Бакинській Краснодарського краю РФ продовжує збільшуватися. За два місяці кількість могил збільшилася в сім разів.

Журналісти газети The New York Times на основі даних супутникових знімків за 24 січня з'ясували, що на цвинтарі вже налічується 170 могил. Крім того, біля каплиці біля бази нарахували 21 стіну-колумбарій з 42 нішами в кожній.

"Що дає підстави припустити, що сотні загиблих бійців "Вагнера" або поховані там, або як мінімум там увічнена їх пам'ять. Чи всі вони були вбиті в Україні, або десь ще, неясно, але відео в будь-якому випадку показує масштаб втрат "Вагнера", – йдеться в повідомленні.

Відео дня

Варто зазначити, що Євген Пригожин ще наприкінці грудня 2022 року підтвердив, що кладовище у Станиці Бакинській належить ПВК "Вагнер".

"На ньому розташовані могили тих, хто з різних причин написав у своїй заяві, що в разі загибелі він хоче бути похований поблизу каплиці "ПВК Вагнера" в гарячому Ключі. Так як біля самої каплиці місця для поховання відсутні, то за підтримки адміністрації Краснодарського краю була виділена ділянка в Станиці Бакинська", – заявив ватажок "вагнерівців".

ПВК "Вагнер" у війні проти України - що відомо

Найманців-"вагнерівців" використовують у війні проти України в гарячих точках. Так, наприклад їх помітили під час боїв за місто-фортецю Бахмут, а також в Соледарі.

Найманці несуть величезні втрати, через що в їх ряди стали набирати ув'язнених. Приватна армія Євгена Пригожина втратила на війні в Україні близько 40 тисяч завербованих зеків.

Станом на 25 січня загальні втрати особового складу ворога становлять 123 080 осіб.

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