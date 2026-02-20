Не дали візу: Білорусь не пустили на засідання Ради миру

Міністр закордонних справ Білорусі Максим Риженков не отримав візу для участі у Раді миру США.

Міністр закордонних справ Білорусі Максим Риженков не зміг взяти участь у першому засіданні Ради миру президента США Дональд Трамп, оскільки йому не видали візу.

Про це повідомляє білоруське МЗС у соцмережі X. У відомстві зазначили, що документи було подано вчасно та всі процедури дотримані, але візи для делегації так і не видали.

Білоруське МЗС додало, що заздалегідь повідомило США про те, що країну на заході представлятиме Риженков. Водночас запрошення Вашингтона було адресовано самопроголошеному президентові Білорусі Олександр Лукашенко.

Відео дня

"Якщо не дотримуються навіть елементарних формальностей, про який "мир" ми говоримо?" – йдеться у заяві білоруського відомства.

Рада миру - останні новини

Рада миру – це міжнародна дипломатична ініціатива, започаткована президентом США Дональдом Трампом у січні 2026 року під час Всесвітнього економічного форуму в Давосі.

США запросили до Ради миру й лідерів України, Білорусі та Росії. Білорусь на чолі з Олександром Лукашенком однією з перших офіційно приєдналася, однак на саміт у Вашингтоні Лукашенко їхати побоявся.

Перше засідання Ради миру відбулося 19 лютого у Вашингтоні. Під час виступу на честь відкриття засідання Трамп визнав, що неправильно оцінив складність досягнення миру в Україні.

Вас також можуть зацікавити новини: