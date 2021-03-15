На акцію проти політики уряду Нідерландів та карантинних обмежень зібралися кілька тисяч осіб, хоча захід дозволили лише для 200 учасників.

У Гаазі поліцейські жорстко розігнали акцію протесту проти карантинних обмежень.

Правоохоронці розігнали учасників акції водометами та із залученням кінних підрозділів, повідомляє Deutsche Welle з посиланням на інформагенцію dpa.

Зазначається, що на акцію проти політики уряду Нідерландів та карантинних обмежень, яка відбулася 14 березня на центральній площі міста, зібралися кілька тисяч людей, хоча захід дозволили лише для 200 учасників.

Через недотримання карантинних правил норм правоохоронці вимагали від учасників мітингу розійтися, однак ті відмовилися. Зрештою, поліцейські на конях та з собаками і кийками розігнали протестувальників, також правоохоронці застосували проти натовпу водомети. Багато демонстрантів використовували парасольки, аби захиститися від води.

За даними поліції, було затримано близько 20-ти протестувальників.

Акція відбулася напередодні виборів до парламенту Нідерландів.

Останніми місяцями в країні після запровадження комендантської години відбулися найбільші за останні роки акції протесту та безлади.

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Автор: Інна Андаліцька