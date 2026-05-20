Москва раптово оголосила ядерні навчання: в ISW пояснили, що задумав Путін

Росіяни намагаються впливати на ухвалення рішень у НАТО та приховувати власні слабкості.

Росія раптово оголосила ядерні навчання, які триватимуть до 21 травня, щоб продемонструвати силу перед союзниками України та відвернути увагу від зростаючих проблем загарбників на фронті. Про це сказано в аналізі Інституту вивчення війни (ISW).

"Росія використовує неанонсовані стратегічні ядерні навчання, щоб демонструвати силу союзникам України та відвертати увагу від дедалі очевидніших слабкостей на полі бою", - йдеться у повідомленні.

Аналітики вказують, що Росія заздалегідь не оголошувала про навчання 19–21 травня і проводить їх значно раніше, ніж традиційні повітряні, наземні та морські ядерні маневри, неофіційно відомі як навчання "Гром", які РФ щороку проводить у жовтні, починаючи з 2022 року. Востаннє російські війська проводили раптові ядерні навчання влітку 2024 року. Тоді вони були зосереджені на нестратегічній (тактичній) ядерній зброї та, ймовірно, мали на меті вплинути на дискусії на Заході щодо надання Україні далекобійного озброєння.

Зараз, додають експерти, Кремль повторює давні погрози на адресу НАТО паралельно з проведенням навчань. Зокрема, заступник міністра закордонних справ РФ Сергій Рябков 19 травня заявив, що ймовірність прямого зіткнення між Росією та НАТО із катастрофічними наслідками зростає та звинуватив НАТО у провокуванні.

"Ймовірно, російські сили проводять раптові ядерні навчання 19–21 травня та одночасно посилюють давно відомі інформаційні наративи, щоб впливати на ухвалення рішень у НАТО та приховувати власні слабкості. Російським військам досі не вдалося досягти значних успіхів у межах їхнього весняно-літнього наступу, українські сили перехопили тактичну ініціативу на кількох ділянках фронту, а російська армія не змогла захистити глибокий тил РФ від дедалі руйнівніших українських ударів", - додають у ISW.

Аналітики зазначають, що Кремль намагається застосувати тактику "рефлексивного контролю". Ця тактика полягає у формуванні поведінки противника за допомогою цілеспрямованої риторики та інформаційних операцій таким чином, щоб, зокрема Україна та її союзники добровільно ухвалили рішення, вигідні Москві. Таким чином Кремль, ймовірно, намагається послабити зв’язки України з європейськими партнерами та знизити підтримку українських оборонних зусиль.

Агресія проти Балтії

Крім того, на думку фахівців, РФ посилює зусилля зі створення інформаційних умов для можливої майбутньої агресії проти країн Балтії. Про це свідчить заява Служба зовнішньої розвідки РФ про те, що Україна нібито запускатиме безпілотники по тилових районах Росії з території балтійських держав, зокрема Латвії. Російська розвідка фактично натякнула, що РФ може завдати ударів по нібито українських точках запуску дронів – тобто по латвійських військових базах та по центрах ухвалення рішень у Латвії, зазначають в ISW.

Такі заяви РФ є продовженням зусиль російських чиновників зі створення умов для можливого порушення повітряного простору Балтійських країн і Фінляндії або проведення проти них інших військових операцій, вважають аналітики.

Ядерні навчання у РФ

Нагадаємо, Міністерство оборони РФ повідомило про початок навчань "із підготовки і застосування ядерних сил в умовах загрози агресії". Маневри відбудуться з 19-го по 21 травня. У них візьмуть участь понад 64 тис. військових і більш ніж 7,8 тис. одиниць техніки. До навчань залучені Ракетні війська стратегічного призначення, Тихоокеанський і Північний флоти.

При цьому кілька ядерних підрозділів здійснять пуски балістичних і крилатих ракет на полігонах Росії.

За оцінками BBC, в навчаннях, імовірно, буде задіяна більшість із приблизно 320 російських пускових установок міжконтинентальних балістичних ракет (МБР), здатних нести ядерну зброю.

