Трамп відповів, чи казав йому Сі, що Путін 'пошкодує' про вторгнення в Україну

Трамп публічно заперечує повідомлення про те, що лідер Китаю робив подібні заяви під час нещодавнього саміту в Пекіні.

Президент США Дональд Трамп заявив, що лідер Китаю Сі Цзіньпін нібито не говорив йому про те, що правитель Росії Володимир Путін може "пошкодувати" про вторгнення в Україну.

"Сі ніколи цього не казав", – заявив Трамп журналістам у Білому домі, коментуючи відповідні повідомлення, цитує Bloomberg.

Раніше видання Financial Times писало, що під час переговорів у Пекіні Сі Цзіньпін нібито припустив, що Путін може зрештою пошкодувати про війну проти України. Інформація базувалася на неназваних джерелах, знайомих з оцінками американської сторони щодо змісту переговорів.

Під час зустрічей з колишнім президентом США Джо Байденом лідер Китаю не висловлював своєї думки про Путіна та його війну проти України, додало видання.

У відповідь Пекін також заперечив ці повідомлення. Речник Міністерства закордонних справ Китаю Го Цзякунь заявив, що публікація "очевидно вигадана і не має жодного фактичного підґрунтя".

Попри спростування, тема переговорів між США та Китаєм залишається в центрі уваги на тлі війни Росії проти України та посиленої економічної залежності Москви від Пекіна в умовах західних санкцій.

