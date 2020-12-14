За словами лідера білоруської опозиції, Європа не може закривати очі на все, що відбувається в Білорусі.

26-річне правління Олександра Лукашенка в Білорусі може закінчитися до весни. В цьому впевнена лідер білоруської опозиції Світлана Тихановська.

Як пише Politico, вона запевнила, що стратегія боротьби з Лукашенком не змінилася: "Тиск, переговори й нові вибори". Видання нагадує, що після сумнівних виборів у серпні Тихановська покинула Білорусь і перебуває в Литві.

"Ми досі на першому кроці, це тиск зсередини й зовні. Було б наївно вірити в те, що Лукашенко просто так піде", - сказала вона.

Читайте такожБілорусь закриває на виїзд наземний кордон: кого випустять з країниПопри тривалі й масштабні протести, давній лідер Білорусі досі при владі. Минулої неділі більше 300 демонстрантів були затримані під час різних маршів у Мінську й інших великих містах.

"Я не можу передбачити майбутнє. Але важлива воля людей. Я думаю, ми можемо перемогти до весни. Але хтозна, це може статися й наступного тижня", - вважає Тихановська.

Перед поїздкою в Берлін вона закликала Європу надати білоруським протестам більшу підтримку. Зокрема, вона хотіла б, щоб ЄС запровадив більш жорсткі санкції проти державних компаній Білорусі.

"Для нас зараз більш важлива європейська підтримка. Голос Європи досі не був дуже гучним. Народ Білорусі трохи розчарований цим. Європа не може закривати очі на все, що відбувається в Білорусі", - наголосила вона.

Ситуація в Білорусі

9 серпня в Білорусі відбулися президентські вибори. За офіційними даними ЦВК, за Олександра Лукашенка проголосували 80,1% виборців, за його головного опонента Світлану Тіхановську - 10,1%.

Тисячі жителів Білорусі, не згодних з результатами виборів, вийшли на акції протесту, відбулися зіткнення із силовиками. У перші дні протестів були затримані тисячі людей, пізніше багатьом з них призначили адмінарешти.

23 вересня в Мінську відбулася таємна інавгурація Лукашенка.

Читайте новини світу і переклади зарубіжної преси на каналі УНІАН ІноЗМІ

Переклад: Лесь Димань