У Білорусі кількість затриманих на акціях протесту перевищила 140 осіб.

У Білорусі кількість затриманих на акціях протесту перевищила 140 осіб.

Про це повідомляється на сайті Правозахисного центру «Весна».

Відзначається, що протягом усього дня відбувалися затримання в різних районах Мінська і регіонах. При цьому силовики використовували проти демонстрантів спецзасоби. Станом на 16:00 (за київським часом) затримано 143 людини, в основному в столиці.

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Як повідомила ТАСС прес-секретар МВС Білорусі Ольга Чемоданова, правоохоронцям довелося застосувати спецзасоби щодо громадян, які порушували громадський порядок в Мінську і чинили опір співробітникам правопорядку.

У білоруській столиці вже відкриті всі станції метро, повідомляє БЕЛТА.

Раніше в неділю через акції протесту в Мінську закрили більше 10 станцій метрополітену, а також з обмеженнями працював наземний транспорт.

Протести в Білорусі: хронологія

9 серпня в Білорусі відбулися президентські вибори. Згідно з офіційними даними ЦВК, за Олександра Лукашенка проголосували 80,1% виборців, за його головного опонента Світлану Тихановську - 10,1%.

Після оголошення результатів виборів країну охопили акції протесту. Силовики затримують учасників мітингів і застосовують до них силу, відкривають політично вмотивовані справи проти опозиціонерів.

В Євросоюзі не визнали результати виборів і ввели санкції проти білоруських чиновників, відповідальних за фальсифікацію результатів голосування і застосування насильства проти незгодних.

23 вересня в Мінську відбулася таємна інавгурація Лукашенка.

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Автор: Світлана Закелова