Якщо Кремль вирішить вбити опозиціонера, заворушення на вулицях можуть посилитися.

Протести, які пройшли в Росії у минулі вихідні, загнали Володимира Путіна в скрутне становище. Так вважають європейські чиновники зі служб розвідки й дипломати.

Раптом російський президент опинився в ситуації, коли в нього немає хороших варіантів розібратися зі своїм давнім критиком Олексієм Навальним, - пише Business Insider.

На початку місяця Навальний повернувся в Росію з Німеччини, де він лікувався після отруєння хімічною зброєю "новачок". Замах на нього стався в серпні під час поїздки в Томськ. І, швидше за все, його скоїли прихильні до Путіна люди. Навального кинули за ґрати, щойно він повернувся в Росію. Але це лише підвищило його значення. А також підірвало твердження Путіна про те, що Навальний - просто "набридлива муха", а не лідер якогось руху, який добивається повернення демократії в Росії.

Новий виклик для Путіна

Читайте такожFinancial Times: На протестах в Росії чути ехо БілорусіДесятки тисяч людей вийшли на протести по всій Росії у неділю. І це відбулося не лише у ліберальних містах в західній частині країни, де живуть прихильники Навального. Вміння Навального детально пояснити корумпованість оточення Путіна, а також факт його виживання після отруєння хімічною зброєю, яка є лише в розпорядженні російських спецслужб - це великий виклик, з яким Путін ніколи раніше не мав справу. Про це Business Insider сказало багато європейських чиновників.

Близько десятка дипломатів і представників розвідувальних служб ЄС сказали виданню, що постійні провокації Навального проти Путіна змінили баланс в Росії.

Навальний "переграв" Путіна після отруєння

Після того, як агенти російського президента спробували вбити опозиціонера 20 серпня, Навальний багато чого добився. Він зміг вижити й протриматися досить довго, щоб його успішно вивезли в Німеччину. Три місяці лікування він використав, щоб разом з журналістами розслідувати напад на нього. Навальний обдурив агента російської розвідки, щоб він зізнався у всьому під час телефонної розмови.

Опозиціонер повернувся в Росію, попри погрози арештом. Після арешту Навальний опублікував двогодинний документальний фільм, в якому детально описувалася корумпованість Путіна. І це при тому, що сам опозиціонер був в цей час у в'язниці. Він також організував найбільший і найагресивніший протест проти президента Росії за десятиліття.

Читайте такожУ Петербурзі співробітник ОМОНу вдарив літню жінку ногою в живіт і потрапив на відео (18+)Оглядачі не можуть передбачити, що станеться далі. Тому що Путін опинився в так званій "пастці-22". Якщо він вб'є Навального, це приверне ще більшу увагу до проблеми й загострить протести. Якщо ж Путін дозволить йому жити, Навальний зосередиться на опорі режиму не залежно від того, буде він у в'язниці чи ні.

"Навальний сильно переграв Путіна на кожному повороті після отруєння. Ситуація стає все більш принизливішою для президента. І я не впевнений, чи Навальний насправді в безпеці зараз. Він повинен був померти минулого літа. Тоді були б певні протести, арешти, можливо з’явилися б санкції", - сказав офіцер розвідки однієї з країн Центральної Європи.

Співрозмовник Business Insider додав, що Путін легко пережив вбивство Бориса Нємцова. Так сталося тому, що опонент був мертвий. І все, що лишалося його прихильникам - це продемонструвати розлюченість, яка, зрештою, випарувалася. А от "живий Навальний - це велика проблема".

Протести в Росії

У суботу, 23 січня, в Росії пройшли акції на підтримку російського опозиціонера Олексія Навального, заарештованого кілька днів тому після повернення в РФ з Німеччини.

Силовики застосували до протестувальників насильство і провели масові затримання.

В ході масових акцій протесту в Росії 23 січня силовики затримали 3296 протестувальників. Це рекордна кількість затриманих за всю сучасну історію Росії.

У Міністерстві закордонних справ України засудили насильство проти учасників акцій в Росії на підтримку Навального.

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Переклад: Лесь Димань