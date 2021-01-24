До цього рекордну кількість людей сумарно по всій країні затримували влітку 2017 року.

В ході масових акцій протесту в Росії 23 січня силовики затримали 3296 протестувальників.

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Такі дані на ранок 24 січня наводить сайт «ОВД-Инфо». Найбільше затриманих - у Москві (1294), Санкт-Петербурзі (489) і Новосибірську (96). Масові затримання пройшли в багатьох великих містах Росії.

Як повідомляє "Медуза", загальна кількість затриманих є рекордною за всю історію протестних акцій в сучасній історії Росії. До цього рекордну кількість людей сумарно по всій країні затримували 12 Червня 2017 року — 1769 осіб.

Більшості затриманих закидають адміністративні статті про порушення правил участі в акції та про "створення перешкод міській інфраструктурі".

Протести в Росії

У суботу, 23 січня, в Росії пройшли акції на підтримку російського опозиціонера Олексія Навального, заарештованого кілька днів тому після повернення в РФ з Німеччини.

Силовики застосували до протестувальників насильство і провели масові затримання.

У Міністерстві закордонних справ України засудили насильство проти учасників акцій в Росії на підтримку Навального.

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Автор: Дмитро Захаров