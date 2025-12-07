Колишній президент Польщі Броніслав Коморовський вважає, що відсутність польської сторони на переговорах пов’язана зі слабкістю.

Президент Франції Еммануель Макрон в понеділок зустрінеться в Лондоні з лідерами Великої Британії, Німеччини та України для переговорів про припинення війни Росії з Україною. При цьому представників Польщі на цій зустрічі не буде, і це викликає значне занепокоєння у польських політиків, пише Polsat.

Колишній прем'єр-міністр Лешек Міллер зазначив, що донедавна прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск подорожував одним поїздом з лідерами Франції, Великої Британії та Німеччини до Києва, але Польща давно не брала участі в подібних зустрічах.

"Тепер він вже не курсує… Отже, щось неприємне відбувається для Польщі, і було б добре знати причину такого стану справ і справді перестати грати на піаніно. Нам потрібно чітко розуміти: чому нас там немає", – сказав він.

У свою чергу колишній президент Броніслав Коморовський вважає, що відсутність польської сторони на переговорах пов’язана зі слабкістю.

"Нам потрібно усвідомлювати власну важливість та становище у світі… Три найсильніші європейські країни зустрічаються з лідером України. Найсильніші в політичному, військовому та економічному плані, і ті, що роблять найбільший внесок у військові потреби України... Ми просто слабші", – заявив він.

Колишній прем'єр Польщі Ян Кшиштоф Бєлєцький зазначив, що кроки влади з відштовхування України також негативно позначаються на участі Польщі в переговорах.

"Ми повинні визначитися. Якщо ми хочемо просунутися так далеко в Європі, президент і прем'єр-міністр повинні об'єднатися, зателефонувати до Вашингтона та сказати, що "ми хочемо бути на вершині, ми допускаємо можливість відправлення військ у миротворчу місію". Ми повинні звучати сильно як сильна країна", – наголосив він.

Водночас Коморовський зауважив, що європейські лідери усвідомлюють важливість Польщі у Європі.

"У регіоні, який відчуває загрозу від російської експансії, нас хочуть усі, навіть Сполучені Штати… Американці хочуть відвести Польщі роль у забезпеченні безпеки східного флангу НАТО. Це передбачає відповідальність, гроші та величезні зусилля. Давайте будемо це усвідомлювати", – пояснив він.

Переговори по мирному плану

Лідери Франції, Німеччини та Великої Британії проведуть зустріч з президентом України Володимиром Зеленським у Лондоні у понеділок, 8 грудня, аби обговорити зусилля США щодо досягнення мирної угоди.

Президент Франції додав, що разом із Зеленським, канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом та премʼєр-міністром Великої Британії Кіром Стармером оцінить ситуацію в Україні та переговори, в яких беруть участь США.

